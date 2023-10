Bruce Springsteen gibt 2024 ein Deutschlandkonzert – 5. Juli in Hannover

Bruce Springsteen und The E Street Band werden am 5. Juli 2024 live in der Heinz von Heiden Arena zu sehen sein.

Es wird der einzige Deutschlandgig im Rahmen ihrer 2024er Welttournee sein. Der Kartenverkauf startet am Montag, den 06. November 2023. Hier alle Infos.

Tickets für Bruce Springsteen live

Die Telekom Prio Tickets (Online-Presale, 48 Stunden) gibt es ab Montag, den 06. November 2023, ab 10.00 Uhr zu erwerben. Für die Karten geht es hier entlang.

Am Mittwoch, den 08. November 2023, startet um 10 Uhr der allgemeine Vorverkauf. Die Tickets gibt es via Live Nation, aber auch bei Ticketmaster und Eventim.

Weitere Infos zu Springsteen live

Die 2023er Tour führte Springsteen und die E Street Band bereits durch fast ganz Europa, mit Gigs in Barcelona, Amsterdam und Rom. Im BST Hyde Park spielten sie gleich zweimal. In Deutschland gab es vier Konzerte: in Hamburg, München, Düsseldorf und Hockenheim.

Live Nation vermeldet zu der 2023er Live-Tour: „Die Europatournee 2023 von Springsteen and The E Street Band verkaufte über 1,6 Millionen Tickets und wurde von vielen als eine der besten Shows in der Karriere der Band gelobt. Daily Telegraph rühmte sie gar als „eine der größten Shows aller Zeiten“, zudem gab es Fünf-Sterne-Kritiken von The Times, The Independent, NME und vielen anderen Publikationen in den 14 Ländern. Zu den Höhepunkten gehörten der Auftakt in Barcelona, der zwei Nächte lang „Euphorie auslöste“ (El Correo), sowie Auftritte vor über 130.000 Fans bei zwei Terminen im Londoner Hyde Park und die 4 Konzerte in Deutschland, wo sie über 300.000 Besucher begeisterten.“