Bruce Springsteen und die E Street Band müssen sich wegen Stimmproblemen eine Auszeit von der Tournee nehmen. Das hat der 74-Jährige in seinen sozialen Medien verkündet.

Springsteen hat zunächst mal seinen Auftritt am Samstag, 25. Mai, im Orange Vélodrome in Marseille, Frankreich, verschoben. Außerdem hat er die für Prag (28. Mai) und Mailand (1. und 3. Juni) geplanten Gigs verschoben.

„Aufgrund von Stimmproblemen und auf Anweisung des Arztes wurde das Konzert von Bruce Springsteen und der E Street Band heute Abend im Orange Vélodrome in Marseille auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, teilte Springsteen am Samstag in den sozialen Medien mit. „Wir danken Ihnen für euer Verständnis und werden euch in Kürze über den neuen Termin informieren. Die Tickets für die Show sind auch für den neuen Termin gültig und wer möchte, kann sie an der Vorverkaufsstelle zurückerstattet bekommen.“

Für Hannover noch alles drin

Springsteen hatte im vergangenen Jahr mehrere Konzerte wegen einer Magengeschwürerkrankung verlegen müssen. Die 24 verschobenen Konzerte wurden nachgeholt, und es wurden weitere Stadiontermine in Europa und zwei Konzerte in den USA hinzugefügt.

Sein einziges Deutschland-Konzert 2024 findet am 05. Juli in Hannover statt – also in mehr als einem Monat. Da muss es also heißen: Daumen drücken!

Springsteens komplettes Statement: „Bruce Springsteen and The E Street Band to Postpone Prague and Milan Shows Under Doctor’s Direction, European Stadium Tour Resumes June 12 in Madrid. Following yesterday’s postponement in Marseille due to vocal issues, further examination and consulting has led doctors to determine that Bruce should not perform for the next ten days. With this in mind, additional postponements are required for Airport Letnany in Prague (originally scheduled for May 28) and San Siro Stadium in Milan (originally scheduled for June 1 and 3). New dates for these shows will be announced shortly. Those wishing a refund will be able to obtain it at their original point of purchase. Bruce is recuperating comfortably, and he and the E Street Band look forward to resuming their hugely successful European stadium tour on June 12 in Madrid at the magnificent Civitas Metropolitan.“

Auf deutsch:

„Bruce Springsteen und The E Street Band verschieben auf ärztliche Anweisung die Konzerte in Prag und Mailand, die europäische Stadiontour wird am 12. Juni in Madrid fortgesetzt. Nach der gestrigen Verschiebung des Auftritts in Marseille aufgrund von Stimmproblemen haben weitere Untersuchungen und Beratungen dazu geführt, dass die Ärzte entschieden haben, dass Bruce in den nächsten zehn Tagen nicht auftreten sollte. Aus diesem Grund sind weitere Verschiebungen für den Flughafen Letnany in Prag (ursprünglich für den 28. Mai geplant) und das San Siro Stadion in Mailand (ursprünglich für den 1. und 3. Juni geplant) erforderlich. Neue Termine für diese Shows werden in Kürze bekannt gegeben. Diejenigen, die eine Rückerstattung wünschen, können diese an ihrem ursprünglichen Kaufort erhalten. Bruce erholt sich gut, und er und die E Street Band freuen sich darauf, ihre äußerst erfolgreiche europäische Stadiontournee am 12. Juni in Madrid im prächtigen Civitas Metropolitan fortzusetzen.“