Bruno Mars auf Tour 2026: Konzert im Berliner Olympiastadion bestätigt

Prince: Der Weg zu „Purple Rain“ – die ROLLING-STONE-Story

Bruno Mars kehrt mit „The Romantic Tour“ auf die großen Bühnen dieser Welt zurück. Nach der 2017er „24K Magic World Tour“ steht nun erstmals seit zehn Jahren eine weltweite Stadion-Headliner-Tournee des US-Künstlers an. Darin enthalten: Knapp 40 Gigs in Nordamerika, Europa und Großbritannien. Das Deutschland-Konzert ist für den 26. Juni 2026 im Olympiastadion Berlin geplant. Hier mehr Infos dazu.

Anderson .Paak als DJ bei allen Auftritten dabei

Bei sämtlichen Terminen tritt Anderson .Paak als DJ Pee .Wee auf. Der neunfache Grammy-Preisträger arbeitete bereits mit Bruno Mars als Silk Sonic zusammen. Weiterhin wird Mars mit Victoria Monét als Voract unterstützt.

Hier geht es zur Ankündigung auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rekord-Tourneen in Asien und Südamerika

Die Ankündigung folgt auf eine erfolgreiche internationale Tournee-Serie. In seiner Las-Vegas-Residenz im Dolby Live at Park MGM sowie bei Konzerten in Australien, Asien, dem Nahen Osten und Südamerika verzeichnete Bruno Mars hohe Besucher:innenzahlen. Anfang 2024 spielte er als erster internationaler Künstler des 21. Jahrhunderts sieben ausverkaufte Shows hintereinander im Tokyo Dome. Plus: Seine Brasilien-Konzertreihe im Herbst 2024 gilt mit 14 ausverkauften Stadionkonzerten als umsatzstärkste des Landes.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im August 2024 eröffnete er zudem die neue Intuit Dome Arena in Los Angeles, wo Lady Gaga für die erste Live-Performance von „Die With A Smile“ auf die Bühne kam.

Neues Album „The Romantic“ erscheint im Februar

Das vierte Soloalbum von Bruno Mars kommt am 27. Februar 2026 über Atlantic Records heraus. Die erste Single wird am 9. Januar veröffentlicht, exklusives Vinyl ist bereits vorbestellbar.

Mars‘ aktuelle Singles dominieren die Charts. „Die With A Smile“ mit Lady Gaga erreichte als schnellster Song eine Milliarde Spotify-Streams und führte 18 Wochen die Billboard Global 200 an. „APT.“ mit ROSÉ wurde von Apple Music als meistgestreamter Song 2025 ausgezeichnet, stand 19 Wochen auf Platz eins der Billboard Global Excl. U.S. Charts und erhielt drei Grammy-Nominierungen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vorverkauf startet Mitte Januar

Für den Artist-Presale können sich Fans bis Montag, 12. Januar, 19 Uhr auf brunomars.com registrieren. Der reguläre Vorverkauf beginnt dann am Donnerstag, 15. Januar, um 12 Uhr via www.livenation.de und www.ticketmaster.de – die Kosten ist derzeit noch nicht komplett klar.

Hier der Termin noch einmal zur Übersicht:

Bruno Mars – The Romantic Tour