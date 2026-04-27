BTS eröffnen Nordamerika-Leg der Arirang World Tour in Tampa

Nach Konzerten in Seoul und Tokio haben BTS ihre Arirang World Tour am Samstag nach Nordamerika gebracht – mit dem ersten von drei ausverkauften Abenden im Raymond James Stadium in Tampa, Florida.

Die Setlist der Superstars wich nicht allzu stark von ihren bisherigen Shows auf der Tour ab, doch beim Encore gab es einige Überraschungen. In der ersten Nacht in Tampa feierte BTSs Hit-Single „Permission to Dance“ von 2021 ihre Tour-Premiere:

Direkt im Anschluss spielte die Gruppe „Magic Shop“ – ebenfalls zum ersten Mal auf dieser Tour und zum ersten Mal überhaupt seit 2019:

Tampa, El Paso, Mexico City

BTS stehen am Sonntag und Dienstag noch zweimal in Tampa auf der Bühne, bevor die Arirang World Tour am 2. und 3. Mai nach El Paso, Texas, weiterzieht. Nach drei Nächten in Mexiko-Stadt macht die Tour im Mai Halt am Stanford Stadium in Santa Clara, Kalifornien – drei Shows, bevor BTS im Allegiant Stadium in Las Vegas gastieren.

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Danach folgt im Juni und Juli ein Europa-Leg, ehe die Band am 1. August mit zwei Shows im Metlife Stadium in East Rutherford, New Jersey, wieder in die USA zurückkehrt. Die Arirang World Tour – die erste Tournee der Gruppe nach Abschluss ihres obligatorischen Militärdienstes – hält BTS Stand jetzt bis März 2027 auf der Straße.

„Ich glaube, wir finden ohne große Probleme wieder in den Tour-Rhythmus. Alle Mitglieder wollten so dringend touren; die haben das mit zusammengebissenen Zähnen durchgehalten. Für mich war es schwer mitzuhalten, aber ich werde mein Bestes geben“, sagte Jin gegenüber ROLLING STONE über die Rückkehr auf Tour mit BTS.

Jins Versprechen ans Publikum

„Mein größter Traum war es, mit BTS auf Tour zu gehen und so viele Fans wie möglich auf der ganzen Welt zu treffen. Als wir aber unsere ersten Tourpläne bekamen, waren da nur sehr wenige Stopps drin, und die Tour sollte nur etwa drei bis vier Monate dauern. Ich habe gesagt: ‚Jetzt, wo wir zurück sind, haben wir so vielen Menschen versprochen, zu ihnen zu kommen – das fühlt sich an, als würden wir dieses Versprechen brechen. Ich würde die Tour gerne so umstrukturieren, dass wir mehr Städte mitnehmen können.‘ So sind wir zum endgültigen Tourplan gekommen. Aus einer viermonatigen Tour wurde am Ende eine von über einem Jahr.“