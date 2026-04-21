Jung Kook über Solokarriere und das Schreiben für BTS: „Ich bin einfach ein unbekümmerter, offener Mensch“

Trotz seines enormen Soloerfolgs und einer langen Liste herausragender Momente auf BTS-Songs hat Jeon Jung Kook mit 28 Jahren noch nicht ganz herausgefunden, wer er ist. „Ich bin noch dabei, mein Selbstbild zu formen“, sagt er. Das ist kaum verwunderlich. Er ist seit seinem 15. Lebensjahr bei BTS – das bedeutet, er hat fast die Hälfte seines Lebens als globaler Popstar verbracht und ist innerhalb der Gruppe aufgewachsen. Er räumt ein, dass sein unheimlich weicher Tenor stärker geworden ist, doch er gewinnt erst allmählich Vertrauen in seine Fähigkeiten als Songwriter – auch wenn er bei „Arirang“ stärker als Autor beteiligt war als bei seinem eigenen Soloalbum. In gewisser Weise war er der erste BTS-Fan überhaupt: Er wählte das damals winzige BigHit Music gegenüber vielen anderen Angeboten, weil RM „wirklich, wirklich cool und großartig“ war – und Jung Kook wirkt noch immer ehrfürchtig angesichts all dessen, was sie gemeinsam bisher erreicht haben.

Was hat es Ihnen bedeutet, sich als Solopopstar zu etablieren – was Ihnen ja in einem riesigen Ausmaß gelungen ist?

Ehrlich gesagt kann ich mich selbst noch nicht wirklich als Popstar sehen. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich so gefragt werde und dass die Fans mich so wahrnehmen. Deshalb möchte ich immer besser werden, damit ich mich irgendwann selbst wie ein Star fühlen kann. Eines Tages!

Was müsste passieren, damit Sie sich so fühlen?

Also, ich weiß eigentlich genau, was ich brauche. Ich muss besser in Englisch werden – zumindest so weit, dass ich Smalltalk führen oder locker plaudern kann. Das wäre ein echter Durchbruch. Aber Englisch ist so schwer!

Englisch lernen mit Apps

Duolingo!

Von Duolingo bis Malhaeboka … ich glaube, ich habe wirklich jede englische Lern-App ausprobiert. Aber das Wichtigste ist, dranzubleiben.

Alle sagen, dass Ihre Aussprache beim Singen sehr, sehr gut ist – auch wenn Sie sich beim Sprechen vielleicht nicht so wohl fühlen.

Gut, dass es das wenigstens gibt.

Arbeiten Sie das Silbe für Silbe durch, oder haben Sie einfach ein gutes Gehör dafür?

Ja, ich glaube, mein Gehör ist gut für so etwas. Aber letztlich … es ist kein Koreanisch. Es ist eine Fremdsprache für mich. Und ich möchte nicht, dass Muttersprachler mich ihre Sprache sprechen hören und sich dabei unwohl fühlen oder es irgendwie ablehnen. Deshalb habe ich persönlich sehr hart daran gearbeitet.

Wie hat Ihr Soloerfolg die Art beeinflusst, wie Sie an das neue Album herangegangen sind – und wie die anderen Mitglieder mit Ihnen umgehen?

Ich bin einfach ein sehr unbekümmerter und offener Mensch, und ich mache mir im Alltag nicht allzu viele Gedanken, außer wenn es wirklich nötig ist. Wenn es also um den Arbeitsprozess oder die Songauswahl geht … ich äußere mich schon. Ich melde mich zu Wort und teile meine Meinung, aber ich stresse mich nicht damit. Nun ja, bei den anderen weiß ich es nicht. Ich glaube, einige der anderen Mitglieder waren ziemlich gestresst, aber ich fand es einfach nur Spaß. Ich hab’s genossen! Ich habe gemacht, was ich wollte.

RM sagte, die Mitglieder hätten jetzt unterschiedliche Lebensstile und unterschiedliche Grenzen. Können Sie das etwas ausführen? Was meint er damit?

Nun, alle Mitglieder kommen aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen. Und selbst seit wir uns kennen, bewegt sich jeder in seinem eigenen Tempo, auf seiner eigenen Zeitlinie. Darüber hinaus mögen wir unterschiedliche Musik und bevorzugen auch unterschiedliches Essen. Wir sieben sind so verschieden, und dennoch arbeiten wir zusammen, singen zusammen und treten gemeinsam auf. Und wenn wir zusammenarbeiten, sind wir da natürlich auch unterschiedlich. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er das gesagt hat.

Man hat das Gefühl, dass Sie beim neuen Album stärker als Songwriter hervorgetreten sind. Gab es Momente, in denen Sie sich gut gefühlt haben wegen Ihrer Beiträge?

Klar, ich habe mich großartig gefühlt. Ob ich es Stolz nennen würde? Ich weiß nicht. Aber ich habe mich wirklich sehr gut dabei gefühlt. Das ist schon eine Weile her. Wir haben die Songs ausgewählt und alles, aber es gibt eine Sache, über die ich noch immer nachdenke: Warum habe ich nicht ein bisschen mehr gemacht? Zwei Monate sind eine wirklich lange Zeit. Hätte ich nicht ein bisschen mehr tun können? Ich habe da viele Dinge, die ich bereue.

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„Hooligan“ und die Entstehung

Gibt es trotzdem einen Moment, der heraussticht? Einen Song, bei dessen Entstehung Sie sich gut gefühlt haben?

Nun, ich habe viel an „Hooligan“ gearbeitet. Und dieser Song selbst ist … ich weiß nicht. Als ich den Track zum ersten Mal hörte, hatte ich sofort den Flow im Kopf. Also habe ich mich an die Arbeit gemacht, und … Der Track ist so einzigartig – vielleicht hatte ich einfach Glück –, aber Hitman Bang und die anderen Mitglieder fanden ihn so frisch, und sie liebten ihn alle. Das war ein tolles Gefühl. Und ich wusste nicht, ob der Song es schaffen würde. Aber er wurde ausgewählt, und das hat mich umgehauen.

Und dann noch englische Lyrics zu schreiben – das ist cool!

Na ja, ich habe nicht alles selbst geschrieben. Ich hatte viel Unterstützung dabei.

Ihre Stimme klingt stärker als je zuvor. Ist das etwas, woran Sie kontinuierlich arbeiten?

Ja. Vor dem Militär, nach der Rückkehr und bis heute. Langsam wie eine Schildkröte mache ich immer irgendetwas. Probiere Dinge aus.

Die ARMY hat Ihre Soloarbeit natürlich geliebt. Wenn ich eine Kritik heraushöre, dann die, dass sie sich wünschen, Sie würden mehr schreiben, und dass das Soloalbum sehr westlich war – für manche gut, für andere weniger. Haben Sie das gehört, und was halten Sie von dieser Einschätzung?

Das war damals einfach meine Entscheidung. Ich könnte für mein nächstes Album mehr schreiben, wenn das ist, was die ARMY möchte. Aber damals wollte ich etwas anderes. Ich wollte gute Songs finden und so schnell wie möglich ein Album veröffentlichen. Das ist der einzige Grund.

Ich glaube auch, dass die Arten von Geschichten, die ich erzählen kann, ziemlich begrenzt sind. In Zukunft, wenn ich viel zu tun und viel zu sagen habe, wird es sich von selbst ergeben, denke ich.

Ihr Traum – so glaube ich – ist etwas Persönliches. Aber Sie sagen, Sie haben im Moment nichts für sie in dieser Hinsicht?

Eigentlich werde ich vielleicht nie etwas haben. Weil ich Erinnerungen nicht lange in meinem Kopf behalte. Ich vergesse vieles, also … Sie kennen das bei Computern mit Festplatten? Ich glaube, ich habe nicht viel Speicherplatz.

Aufwachsen als Idol

Sie sind seit sehr jungen Jahren bei BTS. Ihre einzigen wirklichen Auszeiten vom Idol-Sein waren vielleicht ein bisschen während der Pandemie und dann der Militärdienst. Wie beeinflusst dieses Aufwachsen Ihr Selbstbild?

Während der Pandemie waren wir beschäftigt, verdammt nochmal sehr beschäftigt. Also war die einzige Zeit, in der ich wirklich vollständig von der Musik weg war, beim Militär. Und in dieser Zeit … anstatt mein Selbstbild herauszufinden – denn ich glaube, das verändert sich immer –, was ich wirklich gespürt habe, war: Ich will so sehr auftreten. Ich will singen. „Augh, ich kann es kaum erwarten, hier rauszukommen! Ich will raus und tanzen!“ Das war alles, woran ich gedacht habe.

Bei den Beatles war George Harrison der Jüngste. Er hatte das Gefühl, immer als Juniormitglied behandelt zu werden, was ihn mit der Zeit frustriert hat. Ich frage mich, ob es für Sie einen ähnlichen Aspekt gibt.

Nein, ich liebe es, der Jüngste zu sein. Denn auch wenn wir jetzt Erwachsene sind – mein ganzes Leben lang war ich der Jüngste in meiner Familie, der Jüngste in meiner Gruppe und bei der Arbeit immer der Jüngste im gesamten Team. Daran bin ich so gewöhnt, dass ich mich in einer Gruppe immer sehr wohl gefühlt habe, wenn ich der Jüngste bin. So fühle ich mich auch jetzt.