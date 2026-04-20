Jimin über Soloruhm und wachsendes Selbstvertrauen: „Ich hatte keine Angst, Fragen zu stellen“

Fragt man alle BTS-Mitglieder, wer die höchsten Töne trifft, zeigen alle auf dieselbe Person: Park Jimin. „Jimins Stimmumfang ist haushoch überlegen“, sagt V. Doch Jimin selbst ist mit seiner Stimme – oder irgendeinem anderen Aspekt seiner Kunst – noch lange nicht zufrieden. Er war das letzte Mitglied, das zu BTS stieß, mit einem Background in Modern Dance, nicht im Gesang: „Ich hatte das Gefühl, beim Debüt noch nicht wirklich bereit und selbstsicher zu sein“, sagte er ROLLING STONE 2021. Trotz einer langen Reihe unvergesslicher Studiomomente mit seiner Band und in seiner bahnbrechenden Solokarriere – seine Single „Like Crazy“ aus dem Jahr 2023 machte ihn zum ersten koreanischen Solokünstler an der Spitze der Hot 100 – verhält er sich, als müsste er irgendwie noch aufholen. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich als Perfektionisten bezeichnen würde“, sagt Jimin in einem Interview, das im Februar im Hauptquartier von Hybe in Seoul, Südkorea, geführt wurde. „Jeder hat den Wunsch, gute Arbeit zu leisten, und ich bin da keine Ausnahme. Diesen Wunsch loszulassen fühlt sich für mich an wie der Wunsch, ganz aufzuhören. Ich weiß also nicht, ob mir das je gelingen wird.“

Wie fühlen Sie sich gerade, einen Monat vor dem Release von „Arirang“?

Sehr nervös. Ich bin total nervös. Der Veröffentlichungstermin rückt näher, und es ist schon so lange her. Die ganze Zeit über war ich aufgeregt, aber auch ein bisschen ängstlich. Ich will wirklich gute Arbeit abliefern.

Sie haben sich als großer Solohit-Produzent erwiesen. Ich weiß nicht, ob Sie erwartet haben, dass Ihre Solokarriere so groß und so schnell wird.

Oh, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich bin wirklich so dankbar für die Resonanz. Aber durch diesen Prozess habe ich gelernt, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe, und ich plane, weiterhin hart daran zu arbeiten, mich in Zukunft zu verbessern.

Jimins Anspruch an sich selbst

OK, da hake ich gerne nach. Was wollen Sie verbessern, wenn Sie doch schon von Anfang an diese großen Singles hatten?

Zunächst möchte ich meinen Gesang verbessern … Ich würde gerne lernen, mehr üben und daran wachsen. Darüber hinaus möchte ich auch besser schreiben. Ich möchte gute Alben mit einem guten Konzept machen. Und das war’s eigentlich. Mein Job ist es schließlich, gute Songs zu schreiben und sie gut zu singen.

Sind Sie aber nicht zu hart zu sich selbst?

Nicht wirklich. Im Moment genieße ich das Leben in vollen Zügen. Es macht mir große Freude, mit den BTS-Mitgliedern zu proben. Wir haben so viel Spaß bei den Proben. Ich kann es kaum erwarten, auf die Bühne zu kommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Beim Militär haben Sie alle möglichen Auszeichnungen gewonnen. Warum glauben Sie, waren Sie so ein gutes Mitglied der Streitkräfte?

Ich weiß nicht, wie Sie von den Auszeichnungen und so erfahren haben, aber am Anfang – nun, alle beim Militär wissen, dass wir Prominente sind, oder? Also habe ich hart gearbeitet, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Später habe ich dann einfach hart gearbeitet, um mehr Urlaubstage zu bekommen.

Militärzeit und Rückkehr

Ich dachte, vielleicht war die Trainee-Zeit so ähnlich, dass Sie auf das Militär vorbereitet waren.

Nun, es stimmt, dass wir viel tanzen und uns körperlich fit gehalten haben. Ich denke also, dass wir gewissermaßen auf den Militärdienst vorbereitet waren. Aber es gab trotzdem einen Altersunterschied zu den anderen, weshalb ich dort gewisse Grenzen spürte. Ich war etwa zehn Jahre älter als die meisten.

Sie wollten also keinen Wettlauf mit den anderen Soldaten machen?

Oh, ich habe tatsächlich mitgemacht! Jung Kook und ich wurden zur gleichen Zeit eingezogen, und er belegte den ersten Platz und ich den zweiten.

Wie haben Sie sich am ersten Tag nach dem Militär gefühlt, in dem Wissen, dass Sie in Ihr Leben zurückkehren würden?

Es war ein seltsames Gefühl. Ich dachte, ich würde einfach glücklich sein, aber so einfach ist das nicht … Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Ich dachte an alles, was ich beim Militär erlebt hatte. Ich dachte an die Freunde, mit denen ich trainiert hatte, und auch an die Offiziere. Dann fragte ich mich, ob das bedeutet, dass ich wieder auf der Bühne stehen kann. All diese unterschiedlichen Gedanken trafen mich auf einmal, deshalb ist es schwer zu beschreiben, was ich gefühlt habe.

Als wir uns 2021 sprachen, sagten Sie, Sie könnten sich nicht vorstellen, getrennt von der Gruppe zu sein. Seitdem haben Sie so viele Dinge außerhalb der Gruppe mit großem Erfolg gemacht. Ich frage mich, wie das die Art und Weise verändert, wie Sie Ihre Rolle in der Gruppe sehen.

Meine Gedanken haben sich nicht verändert. Wenn sie sich in irgendeiner Weise verändert haben, dann so: BTS und als Teil von BTS erfolgreich zu sein, bleibt meine oberste Priorität, aber ich möchte auch als Einzelperson ein besserer Sänger werden. Meine Bandkollegen sind alle so unglaublich, deshalb sehe ich die Notwendigkeit, meinen eigenen Wert als Mitglied zu steigern und nicht in ihrem Schatten zu verschwinden.

Tanz, Stimme und Einflüsse

Wenn ich Ihre Solomusik höre, Songs wie „Be Mine“ oder „Who“, spüre ich Ihren Background als Tänzer. Ich habe das Gefühl, dass er in die Rhythmen der Songs einfließt und in die Art, wie Sie singen. Sehen Sie dieses Wechselspiel auch?

Als ich mit meinen Produzenten an diesen Songs arbeitete, haben wir sie tatsächlich in dem Gedanken gemacht, dass es großartige Songs zum Tanzen für mich sein würden. Besonders bei „Be Mine“ haben wir sogar eine Choreografie entwickelt, die ich mit den Fans teilen wollte, aber da ich zum Militär musste, war das eine schwierige Zeit.

Ihr Gesangsstil ist sehr unverwechselbar. Manchmal wirkt er weniger R&B-geprägt als bei anderen Mitgliedern. Er ist sehr einzigartig. Wie sehen Sie diesen Stil?

Nun, meine Stimme ist einfach … ich bin einfach so geboren. Jenseits aller Einflüsse habe ich sie von meiner Mutter und meinem Vater. Aber ich bin so dankbar für Ihre freundlichen Worte. Ehrlich gesagt … glaube ich, dass die BTS-Mitglieder mein größter Einfluss gewesen sein könnten. Denn sie hören meine Stimme schon seit meiner Trainee-Zeit. Sie sind diejenigen, die mir gesagt haben, dass ich eine großartige Stimme habe, und die mir Songs empfohlen haben, die ich singen sollte. Diese Empfehlungen waren sehr prägend für mich.

Was für Songs haben sie empfohlen? Denn selbst wenn Sie Uptempo-Songs singen, steckt ein bisschen Balladensänger in Ihnen.

Justin Bieber und Chris Brown … Es gibt viele verschiedene Sänger, aber ja, ich habe meistens R&B-Empfehlungen bekommen. Wie Trey Songz oder Tory Lanez, die beliebt waren, als ich noch Trainee war.

Die Entstehung von „They Don’t Know ‚Bout Us“

Ein großer Moment auf „Arirang“ ist „They Don’t Know ‚Bout Us“. Erzählen Sie mir von Ihrer Beteiligung daran.

RM und ich haben uns eines Abends nach der Arbeit unterhalten, und der Ausdruck entstand aus diesem Gespräch. Der ursprüngliche Wortlaut war eigentlich „You make me weak“, weil ich das den Fans sagen wollte. Ihr formt uns. Ihr behandelt uns immer wie unglaubliche Menschen. Aber genau dadurch haben wir keinen Raum zum Wachsen. Ich wollte versuchen, dieses Gefühl auszudrücken, dass sie uns vielleicht schwach machen. Und „They Don’t Know ‚Bout Us“ entstand aus dieser Unterhaltung. Anfangs. Seitdem hat es sich erweitert und die Gedanken unserer anderen Mitglieder einbezogen, aber am Anfang kam es aus der Idee, dass niemand weiß, wie schwach wir sind.

Der Entstehungsprozess des Albums war diesmal sehr anders.

Als wir an den Songs arbeiteten, haben wir ein bisschen wie eine Fabrik funktioniert. Jeder Produzent belegte eine von vier Aufnahmekabinen, und wir teilten uns in Gruppen von zwei oder drei auf. Wir wechselten täglich, arbeiteten einen ganzen Tag mit einem Produzenten und am nächsten mit einem anderen. Das ging jeden Tag fast zwei Monate lang so. Wir haben in diesem Prozess über 100 Songs gemeinsam gemacht.

Wie hat Ihre Solomusik die Arbeit an „Arirang“ beeinflusst?

Was ich durch meine Solokarriere gelernt habe, ist eine bestimmte Denkweise. Ich glaube, ich habe gelernt, beim Songschreiben weniger Angst zu haben. Dank dieser Erfahrung, als ich dann an diesem neuen Gruppenalbum arbeiten durfte … Nicht dass ich großartige Arbeit geleistet hätte oder so, aber ich hatte keine Angst, Fragen zu stellen, und habe mein Bestes gegeben, es immer wieder zu versuchen.