J-Hope: „Deshalb sind BTS zu siebt“

J-Hope sei „sanft im Auftreten und irgendwie elegant“, sagt James Essien, Songwriter und einer seiner Mitarbeiter an „Arirang“. „Und dann, wenn er rappt, ist es, als käme plötzlich DMX rein! Man denkt sich: Was zur Hölle? Das sieht man nie kommen.“ Wie er bereits auf seinem klanglich vielfältigen, aber unnachgiebig druckvollen Solodebüt „Jack in the Box“ von 2022 unter Beweis gestellt hat – das seinem Mixtape „Hope World“ von 2018 folgte –, geht Jeong Hoseok nie die Überraschungen aus, und seine lächelnde öffentliche Persona ist nur eine Seite seiner Persönlichkeit. Er kam als Straßentänzer zu BigHit (später Hybe) und lernte das Rappen erst, nachdem er BTS beigetreten war. In Gruppeninterviews füllt er Stille schnell mit Leben, stets im Gespür dafür, wann ein Raum Energie braucht oder seine Freunde Unterstützung benötigen. „Ich tue, was ich kann, für die anderen Mitglieder“, sagt er in einem Interview, das Mitte Februar im Hybe-Hauptquartier in Seoul, Südkorea, geführt wurde.

Wie fühlt es sich an, wieder in der vereinten Gruppe zu sein?

Nach meinem Militärdienst habe ich zunächst eine Zeit lang als Solokünstler aufgetreten, bevor wir uns als Gruppe wieder zusammengefunden haben. In dieser Zeit habe ich bereits gespürt, wie unterschiedlich diese Erfahrungen sind. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, füllen die anderen Mitglieder Lücken, die ich in meinem Ausdruck, in meiner Performance spüre.

In vielerlei Hinsicht habe ich gemerkt, dass das der Grund ist, warum wir zu siebt sind: Jeder hat seinen Teil außergewöhnlich gut gemacht, und das ist etwas, das man schätzen muss. Aber am meisten freue ich mich darüber, dass die Fans glücklich sind, dass wir wieder zusammen sind. Ich bin darüber genauso glücklich.

Ein sehr wichtiger Vers aus Ihrem Solotrack „Arson“: „Lösche ich das Feuer, oder brenne ich noch heller?“ Das klingt wie eine riesige Frage, die auf Ihre Karriere und die von BTS zutrifft. Und sie scheint damit zusammenzuhängen, dass RM darüber nachgedacht hat, BTS aufzulösen, sich aber letztlich entschieden hat, weiterzumachen. Wie eng hängen dieser Vers und dieses Gefühl zusammen?

Als ich diesen Song 2022 schrieb, habe ich alle Emotionen hineingegossen, die ich damals empfunden habe. Ich hatte Bedenken. Ich dachte: Ist es wirklich gut, so viel Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen? Vielleicht sollte ich das alles einfach abschalten, während alle für mich klatschen und jubeln. Und ich fragte mich, ob ich das wirklich will. Aber ich glaube, ich habe mich seitdem sehr verändert. Denn all das ist einfach ein Teil von mir. Und durch alles hindurch – ob in der Gruppe oder in meiner persönlichen Karriere – erlebe ich sehr viel und lerne aus allem.

Es gibt Dinge, die man nur in einem bestimmten Lebensabschnitt fühlen kann. So lebt man, wächst und wird erwachsen. Ich glaube, ich habe viel davon gespürt, als ich in dieser Zeit Musik gemacht habe – und seitdem.

Das deutet darauf hin, dass es immer sehr wahrscheinlich war, dass Sie weitermachen würden. Aber Sie hatten immer die Möglichkeit zu sagen: „Wir haben alles erreicht, wir können auf dem Höhepunkt aufhören.“

Nun ja … Jetzt, wo etwas Zeit vergangen ist, habe ich gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht etwas ist, das ich einfach beenden kann, nur weil ich es will. Ich bin persönlich sehr stark von den Menschen um mich herum beeinflusst, daher muss ich darüber nachdenken, ob ich mit den emotionalen Auswirkungen meiner Entscheidungen auf so viele andere umgehen kann. Das hat mich beschäftigt. Am Ende spürte ich, dass die Flamme am Brennen zu halten das ist, was ich wirklich will – und die Entscheidung, die sich am authentischsten nach mir anfühlt.

Auf Ihrem Soloalbum von 2022 haben Sie die Metapher verwendet, in einer Box zu sein. Haben Sie das Gefühl, noch immer in irgendeiner Art von Box zu stecken – und wenn ja, in welcher?

Ich glaube, das war eine perfekte Metapher für diese Zeit. Aber jetzt, wo ich mehr eigene Musik gemacht, mich selbst herausgefordert und insgesamt mehr gefühlt habe, würde ich nicht mehr sagen, dass ich in einer Box stecke. Jetzt frage ich mich: „Was kann ich erschaffen, jetzt wo ich außerhalb der Box bin?“

Obwohl, eigentlich kommt die Ursprungsgeschichte meiner Musik von der Büchse der Pandora. In der Geschichte wird alles Böse freigesetzt, als sie die Büchse öffnet, aber als sie sie schließt, bleibt die Hoffnung darin zurück. Was muss die Hoffnung also überwinden, wenn sie die Büchse verlässt? Wenn ich darüber nachdenke, muss es so viele … andere Kräfte geben, die ich finden und in meine Musik einbauen muss. Denn es gibt so viele Emotionen im Leben, nicht wahr? … Ob Freude, Liebe oder sogar etwas Negativeres – heutzutage interessiert es mich mehr, diesen Emotionen direkt ins Gesicht zu schauen und sie durch meine Musik auszudrücken.

Hoffnung für andere, Hoffnung für sich

Sie spielen eine so wichtige Rolle in der Gruppe, musikalisch wie emotional. Es heißt, Sie halten die Gruppe zusammen, und RM hat gesagt, dass Sie sich in gewisser Weise die Führungsrolle teilen. Es ist Ihre Persönlichkeit und Ihr Talent – Sie werden gebraucht. Ist das manchmal eine Last?

Ich würde nicht sagen, dass es eine Last ist. Ich tue einfach, was ich kann. Das ist meine Rolle im Team. Und ich betrachte es nicht als Pflicht. Ich denke nicht darüber nach, was ich tun muss. Es kommt einfach von selbst. Diese … Rolle? Sollte ich es überhaupt so nennen? Es fühlt sich seltsam an, es eine Rolle zu nennen. Aber ich nehme es einfach, wie es kommt.

Aus Ihren Texten und Interviews geht hervor, dass J-Hope manchmal selbst nach einer Quelle der Hoffnung sucht. Sie schenken das anderen – aber wo finden Sie selbst Hoffnung?

Nun … Ich denke eigentlich ständig darüber nach. Auch als ich überall über Hoffnung gesprochen habe, war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich ein hoffnungsvoller Mensch bin. Ehrlich gesagt dreht sich alles um die eigene Einstellung. War ich, bevor ich meinen Namen J-Hope bekam, immer ein fröhlicher, positiver und hoffnungsvoller Mensch? Sicher, ich hatte eine lebhafte Persönlichkeit, aber ich war nicht besessen von der Natur der Hoffnung oder so etwas. Es ist, als hätte der Name mich zu dem gemacht, der ich bin, und der Platz, den ich im Leben gefunden habe, hat mich ebenfalls geprägt.

Als ich diesen Namen bekam, sagte ich mir, dass ich Verantwortung für diesen Namen übernehmen sollte, den ich trage – und das hat etwas in mir verändert. Ich begann überall nach Hoffnung zu suchen. Und ich erzählte auch anderen davon: dass man wirklich Hoffnung finden kann, wenn man seine Einstellung ändert. Ich erinnere mich immer wieder selbst daran: „Du bist J-Hope.“ Also nein, ich habe keine detaillierte Methode, wie man dorthin gelangt, aber mein gegenwärtiges Leben ist so eng mit dem Konzept der Hoffnung und J-Hope verflochten, dass ich meinen Weg zufällig gefunden habe.

Die Entstehung von „Arirang“

Welche Momente stechen bei der Entstehung von „Arirang“ heraus – vielleicht solche, in denen Sie das Gefühl hatten, etwas Neues zu entdecken?

Zunächst einmal war allein die Tatsache, dass wir alle sieben in die USA geflogen sind und dort gemeinsam Aufnahmesessions hatten, eine völlige Veränderung unseres Prozesses. Wir haben also viel Spaß dabei gehabt, die Kultur aufzunehmen und die Stimmung zu spüren, während wir gearbeitet haben. Ich glaube, das ist es, was dieses Album so besonders und einzigartig macht. Und viele der Songs selbst sind im Ton sehr verschieden von unserer bisherigen Arbeit. So spiegelt sich der Entstehungsprozess wider. Gemeinsam zu reisen, um Musik zu machen, hat uns erlaubt, eine neue Seite von uns zu zeigen, und hat letztlich unseren Kern als Ganzes gestärkt.

Nach Ihren jüngsten Solosingles zu urteilen, haben Sie eine neue Leichtigkeit beim Schreiben über Romantik gefunden. Was musste sich in Ihrem Kopf verändern, damit das möglich wurde?

Ich habe das Gefühl, dass Liebe und Romantik, die man in seinen Dreißigern erlebt, ein anderes Gewicht haben als in den Zwanzigern. Auch jenseits persönlicher Erfahrungen denke ich einfach tiefer darüber nach und nehme die Perspektive eines reiferen Erwachsenen ein.

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Natürlich mögen ältere Menschen das süß finden, aber was ich jetzt empfinde, ist, dass ich emotionale Themen mit mehr Bedachtheit und Sorgfalt angehen sollte. Und genau das hat mich befreit, offener über Liebe zu sprechen. Ich glaube, das ist einfach der natürliche Lauf der Dinge. Ich habe erkannt, dass Liebe als Konzept mit der Zeit immer klarer und feiner wird.

BTS 2.0 und die Zukunft

Die ersten zehn Jahre von BTS standen im Zeichen des Aufstiegs zu einem neuen Superstardom. Was ist dann das Ziel von BTS 2.0?

Ich habe zuletzt gedacht, dass ich nicht zu weit vorausgreifen sollte. Wir leben im Moment, und wir haben gerade so viel Spaß. Solange wir mit diesen Gefühlen im Gepäck weitermachen, werden wir auf natürliche Weise alle möglichen Dinge erfüllen und erreichen. Statt zu groß zu träumen, will ich einfach weiter Spaß daran haben, mit der Gruppe Musik zu machen, und unsere liebevolle Beziehung zueinander und zu unseren Fans noch viele Jahre pflegen. Das ist mein einziges Ziel – und meine Hoffnung. Das will ich.