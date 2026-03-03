BTS enthüllen die Tracklist von „Arirang“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Mit dem Countdown zum Erscheinungsdatum am 20. März läuft, haben BTS die 14-Song-Tracklist ihres mit Spannung erwarteten Comeback-Albums enthüllt.

„Swim“ fungiert als Titelsong, das hymnische „Into the Sun“ beschließt das Album – das gaben die Band am Dienstag bekannt. Die Tracks wurden von einigen der größten Namen der Musikbranche produziert und geschrieben, darunter Mike WiLL Made-It, Flume, Diplo, El Guincho, JPEGMAFIA und Ryan Tedder.

Das Projekt soll als Höhepunkt der bisherigen Reisen stehen, die V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope in ihrer 13-jährigen Laufbahn zurückgelegt haben – eine Zeit, in der sich alle auch auf Soloprojekte eingelassen haben. Für ihr erstes gemeinsames Album seit 2020 verfolgten die Mitglieder einen sehr „hands-on“-Ansatz bei der Entstehung; RM war an jedem Track beteiligt, mit Ausnahme des Interludes.

Wer hat was gemacht

Die Band erklärte, dass SUGA und J-Hope auf mehreren Tracks zu finden sind, darunter „Body to Body“, „Merry Go Round“ und „Normal“. Jimin war an der Entstehung von „they don’t know ‚bout us“ und „Into the Sun“ beteiligt; V arbeitete an „2.0“ und „Into the Sun“; und Jung Kook war an vier Songs beteiligt, darunter „Hooligan“.

Der Albumtitel leitet sich vom traditionellen koreanischen Volkslied „Arirang“ ab – die Band entschied sich für diesen Namen, weil er so stark mit ihrer aktuellen Reise korrespondiert. „Das neue Werk erkundet universelle Emotionen der Sehnsucht und der Liebe und wird das weltweite Publikum als zeitloses Vermächtnis über Generationen und Kulturen hinweg berühren“, erklärte BTS in einem früheren Statement.

BTS werden ihr Comeback mit einer riesigen Welttournee begehen, die am 9. April in Goyang, Südkorea startet. Ende April machen sie in Tampa, Florida Halt, bevor der US-amerikanische Teil der Tournee im September in Kalifornien endet. Wer kein Konzertticket ergattert hat oder BTS einfach nicht mehr erwarten kann, hat die Möglichkeit, eine Vorführung des Films „BTS WORLD TOUR ‚ARIRANG‘ Live Viewing“ zu besuchen, der diesen April in Kinos zu sehen sein wird.

Die komplette Tracklist

