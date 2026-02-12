BTS live im Kino: Tickets, Termine, Vorverkauf

Das Album kommt im März, die Münchenkonzerte im Sommer. Aber das BTS-Comeback können Fans schon vorher erleben: zwei Kino-Livestreams der BTS-Welttournee „Arirang“ in deutschen, österreichischen und schweizerischen Kinos. Der Kartenverkauf startet am 25. Februar um 14 Uhr auf www.btsliveviewing.com.

BTS: Die Reunion 2026

Im Rahmen ihrer Konzertreise stehen RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook damit erstmals seit ihrer „PERMISSION TO DANCE ON STAGE“-Tour 2021/2022 wieder als Gruppe auf der Bühne.

Den Auftakt bilden Konzerte in Goyang (Südkorea) und Tokio (Japan), die in Echtzeit auf die Kinoleinwand übertragen werden. Die Tournee umfasst 34 Metropolen und 82 Auftritte weltweit – angeblich ein Rekord für eine K-Pop-Tour. Bereits 2,4 Millionen Karten wurden verkauft, die beiden München-Konzerte im Juli waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, was zu ordentlicher Frustration unter den Fans führte.

Dass bei der immensen Popularität von BTS nicht jeder ein Ticket ergattern kann, ist klar. Dennoch mehren sich in den Facebook-Kommentaren zu einem Beitrag von LiveNation die wütenden Kommentare über das Vorverkaufssystem. Ein Nutzer, der offenbar nicht bereit war, für den Fan-Sale am Donnerstag zu bezahlen, schreibt: „Einfach eine reine Abzocke alles. Am Donnerstag schön für den Presale abkassiert, Millionen verdient. Heute waren wir bei Platz 4000 und haben nichts erhalten, außer Platz in der Warteschlange für den Soundcheck ab 500 Euro.“

Das Konzerterlebnis auf der Kinoleinwand

Wer kein Konzertticket ergattern konnte, hat im April also die Chance, zwei vollständige Shows live im Kino mitzuerleben.D ie Livestream-Termine:

Samstag, 11. April – BTS WORLD TOUR „ARIRANG“ IN GOYANG: LIVE VIEWING

Samstag, 18. April – BTS WORLD TOUR „ARIRANG“ IN TOKYO: LIVE VIEWING

Jedes Konzert wird zweimal im Kino gezeigt.

Die Nachmittagsvorführung ist eine Wiederholung der morgendlichen Liveübertragung. Die Tickets gehen am Mittwoch, 25. Februar um 14 Uhr (MEZ) in den Verkauf. Weitere Informationen und der Ticketkauf sind auf www.btsliveviewing.com möglich. Dort kann man sich auch für Updates anmelden.