BTS live in Berlin 2020: Tickets, Termine, Vorverkauf

Die K-Pop-Stars BTS haben die Termine ihrer „Map of the Soul Tour“ bekannt gegeben. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist am 20. März, 8:00 Uhr, der „BTS Global Official Fanclub Army Membership Presale“ beginnt am 18. März, 8:00 Uhr.

BTS 2020 EUROPA-TOURDATEN:

Fr., 3. Juli London, UK – Twickenham Stadium

Sa., 4. Juli London, UK – Twickenham Stadium

Mi., 8. Juli Rotterdam, NL – Feyenoord Stadium

Sa., 11. Juli Berlin, DE – Olympiastadion Berlin

So., 12. Juli Berlin, DE – Olympiastadion Berlin

Fr., 17. Juli Barcelona, ES – Estadi Olimpic Lluis Companys

Sa., 18. Juli Barcelona, ES – Estadi Olimpic Lluis Companys

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 20.03.2020, 08:00 Uhr

www.livenation.de/artist/bts-tickets

www.ticketmaster.de

Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)