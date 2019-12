Das wird Sie auch interessieren





Die Südkoreaner BTS sind derzeit eine der größten Pop-Bands der Welt und feierten mit ihrem letzten Album „Map of the Soul: Pesona“ riesige Erfolge. Nun kündigten sie an, dass sie an einem Nachfolger arbeiten.

Bei den „Mnet Asian Music Awards“ gewann die K-Pop-Band den Preis für das Album des Jahres. Im Zuge ihrer Dankesrede verkündete Bandmitglied Jimin, dass eine neue LP nicht weit entfernt sei.

BTS – Map of the Soul: Persona

Eine Besonderheit bei der Award-Show war der Auftritt von Jimmy Fallon. BTS war schon mehrmals in seiner Late-Night-Show zu Gast. Dafür revanchierte sich der Talk-Show-Host und überreichte der Boyband per Videobotschaft den prestigeprächtigen Preis für das Album des Jahres.