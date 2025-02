BTS: Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Die Polizei in Südkorea hat eine japanische Frau wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zum Verhör vorgeladen. Sie soll BTS -Mitglied Jin ohne seine Zustimmung geküsst haben. Das berichtet The Associated Press .

Der mutmaßliche Vorfall ereignete sich im vergangenen Juni bei einer Veranstaltung in Seoul, bei der Jin nach Beendigung seines obligatorischen Militärdienstes mit Fans zusammentraf. Während der Veranstaltung umarmte Jin Fans, als die Frau ihn angeblich auf die Wange küsste. Videoaufnahmen zeigten, dass Jin sich unwohl zu fühlen schien.

„Meine Lippen berührten seinen Hals“

Die Identität der Frau wurde nicht preisgegeben. Sie soll jedoch in ihren Fünfzigern sein und über das Ereignis in einem Blog geschrieben haben. „Meine Lippen berührten seinen Hals“, soll sie laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap geschrieben haben. „Seine Haut war so weich.“

Die Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet, nachdem jemand online eine rechtliche Beschwerde eingereicht hatte und die Polizei beschloss, den Fall aufzugreifen. Die Behörden in Südkorea konnten die Identität der Frau mithilfe der Polizei in Japan bestätigen. Bisher hat sich die Frau geweigert, zu den möglichen Vorwürfen der sexuellen Belästigung vernommen zu werden. Und die Polizei hat noch nicht bekannt gegeben, welche weiteren Schritte sie unternehmen wird, wenn sie sich nicht meldet.

Ein Sprecher von Jin und BTS hat die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar nicht sofort beantwortet.

Jin, der älteste der BTS-Mitglieder, war der erste, der seinen Wehrdienst antrat und beendete. Er meldete sich 2022 zum Militärdienst, nachdem die Gruppe ihre Auszeit bestätigt hatte, damit alle sieben Mitglieder der Gruppe Solokarrieren erkunden und ihren Wehrdienst ableisten konnten. (Die Gruppe wird voraussichtlich in diesem Jahr wieder zusammenkommen .)