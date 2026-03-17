BTS veröffentlichen neuen Trailer zur Doku „The Return“: „Wo wir hingehören“

BTS haben den Trailer zu „BTS: The Return“ enthüllt – einer Dokumentation, die die Entstehung ihres mit Spannung erwarteten Pop-Comebacks „Arirang“ begleitet.

Das Album erscheint am 20. März und ist ihr erstes seit dem Ende des verpflichtenden Militärdienstes aller Mitglieder in Südkorea. Die Behind-the-Scenes-Doku feiert am 27. März auf Netflix Premiere. Im neuen Teaser, der am Montag veröffentlicht wurde, sind alle sieben Mitglieder – RM, Jin, Jimin, V, Suga, J-Hope und Jung Kook – dabei zu sehen, wie sie über ihre gemeinsame Zeit reflektieren. Während Aufnahmen der Gruppe auf der Bühne vor tausenden Fans über den Bildschirm flimmern, sagt ein Mitglied im Voiceover: „Teil eines Teams wie BTS zu sein ist wie das Tragen einer riesigen, unglaublichen Krone“ – und an anderer Stelle: „Wir sind endlich wieder dort, wo wir hingehören.“

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Der Clip zeigt die Gruppe außerdem in Los Angeles, wo sie sich wiedervereint haben, um ihr erstes Album seit mehr als fünf Jahren aufzunehmen. „Im Militär vergeht die Zeit einfach so, aber hier in L.A. spürst du wirklich, wie flüchtig sie ist. Und wir versuchen herauszufinden, was uns zu BTS macht“, sagt RM, während er durch die Stadt fährt.

Comeback in Los Angeles

Nachdem das letzte Mitglied seinen Dienst beendet hatte, zogen alle sieben Mitte 2025 nach Los Angeles und teilten sich zwei Monate lang ein Haus. Es war das erste Mal seit 2015, dass sie wieder alle am selben Ort waren. Die Morgen waren dem körperlichen Training gewidmet, nach dem Mittagessen zuhause ging es ins Studio, wo sie mit wechselnden Teams von Kollaborateuren bis in den Abend hinein schrieben und aufnahmen. Gegenüber GQ sprach RM über den straffen Zeitplan: „Wir haben sechs Tage die Woche gearbeitet, wie Geschäftsleute.“ Er sagte, es habe sich angefühlt wie in der Trainee-Zeit – nur dass diesmal jahrelange Stadion-Tourneen und Milliarden von Streams hinter ihnen lagen.

Eine Pressemitteilung bewirbt die kommende Doku als „Porträt von Resilienz, Zusammenhalt und Neuerfindung“, in dem die Gruppe damit ringt, „wie man neu anfängt, wie man der Vergangenheit Respekt zollt, ohne sich von ihr fesseln zu lassen, und wie man gemeinsam vorangeht.“