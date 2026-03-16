Exklusiv: Erster BTS-Auftritt seit fast vier Jahren beim Fan-Event zum neuen Album

BTS meldet sich eindrucksvoll zurück. Die Band wird offiziell zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder auf einer US-Bühne stehen.

Der Auftritt findet in New York City statt, im Rahmen von Spotify x BTS: SWIMSIDE – einem exklusiven Event zur Feier des ersten Albums der Band seit fünf Jahren: „Arirang“. Die Veranstaltung findet am Montag, dem 23. März statt, wenige Tage nach dem Album-Release am 20. März.

Spotify lädt 1.000 der treuesten BTS-Fans und meistengagierten Hörerinnen und Hörer zu dem Event ein, das neben dem Konzert auch immersive, albumthematische Erlebnisse bieten wird. Es ist eine von vielen Aktionen, mit denen der Streaming-Riese den Fans – bekannt als ARMY – die heiß ersehnte Rückkehr der Band näherbringt. Spotify hat außerdem eine In-App-Schnitzeljagd gestartet, bei der exklusive Audionachrichten von RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook freigeschaltet werden können, sowie ein BTS-Quiz, mit dem Fans ihr Wissen unter Beweis stellen können.

Comeback nach Militärdienst

Das letzte Mal, dass alle Mitglieder gemeinsam in den USA auf der Bühne standen, war 2022 bei den Permission to Dance on Stage-Shows. Danach musste die Band eine Pause einlegen, damit alle sieben Mitglieder ihren in Südkorea vorgeschriebenen Militärdienst ableisten konnten.

Doch jetzt kehrt BTS mit voller Kraft zurück. Einen Tag nach dem Release von „Arirang“ gibt die Band ein kostenloses Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul. Am 9. April startet dann eine 82-Shows umfassende Welttournee, die sie bis März 2027 auf der Straße halten wird. „Das Wichtigste“, sagte RM gegenüber GQ im ersten gemeinsamen Interview der Gruppe seit der Ankündigung ihrer Pause 2022, „ist einfach, dass wir wieder zusammen hier sind. Wir werden die Fans auf der ganzen Welt sehen.“