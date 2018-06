Punk Campino! Anzeige wegen angeblichem Schwimmbadeinbruch!

Punk as punk can: Weil Die Toten Hosen auf Instagram ein Foto posteten, hat die Dresdener Bäder Gmbh deren Sänger und zwei unbekannte Frauen angezeigt. Vorwurf: Campino sei in das Freibad unerlaubt eingestiegen, das Bild zeigt den Sänger mit Begleitung nachts. Ziemlich sicher außerhalb der Öffnungszeiten.

„Sonntag, 1:54 Uhr Baden gehen in Dresden…“, ist das Bild untertitelt. Campino und die zwei Frauen sollen nach ihrem Konzert im DDV-Stadion Samstagnacht unberechtigt in das Georg-Arnhold-Bad eingestiegen sein. Das Unternehmen sagt, dafür habe es keine Erlaubnis gegeben.

Nichts zu Bruch gegangen

Darüber berichtet „Spiegel Online“. Die Betreiber des Bades: „Uns bleibt nichts anderes übrig, als Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu erstatten. Wir machen da keinen Unterschied zwischen bekannten Punkmusikern und anderen Menschen.“

Immerhin: Campino und Begleitung sollen keinen Schaden hinterlassen haben. Allerdings meldet die Seite auch, dass laut eines Sprechers der Polizei Dresden bislang noch keine Anzeige eingegangen sei; eine Rückfrage beim Hosen-Management habe noch nichts ergeben.

Die Toten Hosen auf Instagram: