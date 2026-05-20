Campino wird Vater: Was der Toten-Hosen-Star selbst sagt

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Was „in der Szene“ schon länger bekannt war, kommt nun als überraschende Nachricht im Rahmen der Premiere der Dokumentation „Die Toten Hosen – Das letzte Album“. Diese wurde in Mainz und nun auch in Berlin einem geladenen Publikum präsentiert.

„Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt“, so Campino. Statt Rückzug und Ruhe prägen nun wieder Kinderzimmer und Legosteine seinen Alltag.

„Ein Kind zu kriegen, ist wohl die schönste Umkehrung“, erklärt der Fan von Fortuna Düsseldorf, der am Wochenende einen herben Tiefschlag hinnehmen musste. Sein Verein muss trotz Aufstiegsambitionen künftig mit Liga 3 vorliebnehmen. Dort erwartet die stolzen Rheinländer auch der Andrea-Berg-Verein Sonnenhof-Großaspach.

Neues Album und Dokumentation

Die Geburt fiel in eine intensive Phase für die Band. Schließlich standen intensive Sessions für das neue Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ an, das am 29. Mai erscheint. Laut aktueller Band-Infos ist die Platte konzeptuell von Rückblicken, Freundschaft und Vergänglichkeit geprägt – der Sound des Abschieds vom Stadionrock.

Die begleitende Dokumentation von Regisseur Eric Friedler begleitet Die Toten Hosen über zwei Jahre im Studio und zeigt die Band offen bei Diskussionen über das Älterwerden und Zukunftspläne.

Zur Premiere erschien auch Ex-Liverpool-Coach Jürgen Klopp, ein langjähriger Promi-Freund Campinos. Die Dokumentation ist in der ARD-Mediathek zu sehen und läuft am Samstagabend im linearen TV nach dem DFB-Pokalfinale im Ersten.

Privatleben bleibt Privatsache

Offiziell ist nicht bekannt, wer die Mutter des neuen Kindes ist. Campino hält sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist lediglich, dass er 2019 in New York geheiratet hat. Den Namen seiner Ehefrau hat er nie öffentlich gemacht. Aktuelle Berichte betonen, dass seine Partnerin bewusst nicht im Rampenlicht stehen soll. Aus früheren Beziehungen ist dagegen mehr bekannt: Sein erster Sohn, der bereits 2004 geboren wurde, stammt aus der Beziehung mit Schauspielerin Karina Krawczyk.