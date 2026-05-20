RS Recommends: Iron Maiden x Timex Uhr leuchtet mit einem Cyborg-Eddie auf – hier könnt ihr sie vorbestellen

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40 Jahre nach ihrer letzten Zusammenarbeit tun Iron Maiden und Timex es wieder – diesmal zum 50. Bandjubiläum.

Die neue limitierte Iron-Maiden-x-Timex-Uhr orientiert sich an dem seltenen gemeinsamen Zeitmesser von 1986. Wie das Original trägt auch das neue Modell unverkennbare Züge von Iron Maidens sechstem Studioalbum „Somewhere in Time“.

Im 40-Millimeter-Gehäuse aus schwarzem Edelstahl sitzt ein blauer Cyborg-Eddie-Kopf auf schwarzem Zifferblatt, auf dem Innenring steht „Somewhere in Timex“. Drückt man die Krone, leuchtet das Indiglo-Hintergrundlicht auf und färbt Eddie rot – passend zum roten Sekundenzeiger. Auch Stunden- und Minutenzeiger sind lumineszierend für bessere Ablesbarkeit im Dunkeln. Das Armband besteht aus robustem, strukturiertem Gummi mit Quick-Release-Federstegen zum schnellen Wechseln. Ein zuverlässiges Quarzwerk sorgt für präzisen Gang, und die Wasserdichtigkeit bis 100 Meter macht die Uhr alltagstauglich – egal wo.

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Die Uhr ist hier für 24 Stunden exklusiv vorbestellbar, bevor der reguläre Vorverkauf vom 21. bis 27. Mai startet. Der Versand ist für den 7. bis 18. Dezember geplant.

Die Timex-Kooperation ist Teil von Iron Maidens umfangreichem 50-Jahr-Jubiläum, zu dem auch weiteres Merchandise, die Dokumentation „Burning Ambition“ und die große Run For Your Lives World Tour gehören. Die Tour macht ab August Halt in Nordamerika – zwölf Stopps stehen auf dem Programm. Einige Shows sind bereits ausverkauft, Tickets für alle Termine gibt es aber auf Resale-Plattformen wie StubHub und Vivid Seats.

Für Timex ist das neue Iron-Maiden-Modell eine weitere große Kollaboration der 172 Jahre alten Marke. Zu den bisherigen „Co_Labs“ zählen Uhren zu Mediathemen wie Space Jam, Harry Potter und Peanuts sowie Kooperationen mit Mode- und Schmucklabels wie Todd Snyder und Jacquie Aiche. Das gesamte Sortiment gibt es auf Timex.com.