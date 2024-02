Cannabis wird legal: 10 deutsche Songs über Marihuana

Der 23. Februar 2024 ist ein Tag, der Marihuana-Liebhabern in Erinnerung bleiben wird: der deutsche Bundestag gab grünes Licht für eine (Teil-)Legalisierung von Cannabis.

Das von der Ampelregierung eingebrachte Gesetz sieht unter anderem vor, dass der Anbau und Besitz bestimmter Mengen für den Eigenkonsum ab 1. April 2024 für Volljährige legal sein soll – das berichtet unter anderem die „Tagesschau“.

Erlaubt ist für Erwachsene ab 18 Jahren dann demnach grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. In der eigenen Wohnung dürfen Volljährige fortan maximal drei Cannabispflanzen und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum haben. Einen detaillierten Überblick über das Gesetz gibt es auf der offiziellen Website des Gesundheitsministeriums.

Aus diesem Anlass werfen wir einen Blick auf zehn deutsche Songs zum Thema Marihuana.

Ein Klassiker des deutschen Kiffer-Songs ist „Ganja Smoka“ von Benjie. „Ich rauch’ mein Ganja den ganzen Tag / Ganz egal wer auch immer was dagegen sagt / Rauche so lange bis ich selbst nicht mehr mag / Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt“, singt er darin. Angeklagt dürfte das Lyrische ich nicht mehr werden, solange der Besitz im Rahmen bleibt.

7 Mono & Nikitaman „Gras Ist Legal““

„Es ist so weit in Deutschland ist das Gras legal. Still und heimlich rauch ich dich ein letztes Mal“, sangen Mono & Nikitamann 2004. Was das deutsch-österreichische Duo damals nicht ahnte: Zwanzig Jahre später sollte der Titel tatsächlich zutreffen.