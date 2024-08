Carole King singt „Shake It Off“ für Swifties-Wählerstimmen

Nur noch etwas mehr als drei Monate und die USA wählen einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Während sich die Pop-Welt fragt, ob sich Taylor Swift noch im Laufe des Wahlkampfes lautstark für eine Seite ausspricht, sorgen ihre Anhängerinnen schon einmal vor.

Die „Swifties For Kamala“-Kampagne will als unabhängige Veranstaltung andere gleichgesinnte Fans mobilisieren, für die demokratische Kandidatin Kamala Harris zu stimmen. Die Sängerin ist daran in keiner Weise beteiligt.

Das erste „Swifties for Kamala“-Event wurde Dienstag (27. August) offiziell mit einer Online-Kundgebung eröffnet, an der auch zahlreiche Gastredner und Carole King teilnahmen.

Carole King will, dass Swifties für Kamala Harris trommeln

Die legendäre Singer-Songwriterin empfahl sich auch gleich als Unterstützerin. „Ich bin ein Swiftie, und Taylor und ich sind inzwischen befreundet“, so die 82-Jährige. Sie hätten beide eine wundervolle Verbindung und sie sei sehr stolz auf Swift. King weiter: „Wir haben uns hinter der Bühne unterhalten, und ich sehe sie als eine Art musikalische und songschreibende Enkelin von mir.“

Dann deutete sie an, dass ihr Swift-Lieblingssong „Shake It Off“ (aus dem Album „1989“) sei, bevor sie zur Sache kam und ihre Unterstützung für Kamala Harris zum Ausdruck brachte: „Ich bin begeistert von Kamala, und ich habe sie getroffen. Ich bewundere sie und die Stars stehen jetzt Schlange, um sie zu unterstützen. Und Joe Biden hat etwas wirklich Schwieriges und Bedeutsames getan, und ich bin so stolz auf ihn. Aber hier geht es um euch.“

Obwohl sie wisse, dass die jüngeren Menschen andere Formen der Kommunikation und Organisation pflegten, empfahl sie, so viele Menschen für Harris zu begeistern, wie es möglich ist. „Ich bin schon seit Jahren politische Aktivistin, ich habe Telefonate geführt und an Türen geklopft, sogar als berühmte Person“, sagte sie. „Wenn jemand von euch darüber nachdenkt, sich als Türklopfer oder Anrufer zur Verfügung zu stellen, aber ein bisschen nervös ist, was er sagen könnte, dann glaubt mir bitte, dass ihr mit einem Organisator zusammenarbeiten werdet, der euch anleitet. Habt keine Angst, denn es gibt nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Es steht einfach viel auf dem Spiel“

Bevor Carole King, die 2021 von Taylor Swift in die Rock and Roll Hall of Fame eingeführt wurde, ihre leidenschaftliche Rede beendete, improvisierte sie als kleine Wahl-Motivationshilfe für alle Swifties den Refrain von Swifts Mega-Hit „Shake It Off“.

Mit 100.000 US-Dollar Spendeneinnahmen, die direkt an Kamala Harris und ihr Wahlkampfteam weitergeleitet wurden, war die Kampagne laut „Variety“ auch aus dem Stand erfolgreich.