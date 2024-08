Greift Taylor Swift im Herbst in den US-Wahlkampf ein?

Taylor Swift hat sich noch nicht zu Kamala Harris geäußert. Ihr Einfluss, besonders auf junge Wähler, könnte in Swing States aber entscheidend sein.

Mit dem Zeitpunkt ihrer möglichen Unterstützung beschäftigen sich bereits Expert:innen. Unter anderem auch Jörn Glasenapp, Professor für Literatur und Medien an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Außerdem ist er Taylor-Swift-Experte, er hat u.a. 2024 ein 100-Seiten-Reclam-Heft zu ihrem Taylorverse veröffentlicht.

Die Sängerin positioniert sich seit 2018 aktiv gegen Donald Trump. Und im Wahlkampf 2020 sprach sie sich öffentlich für Joe Biden und Kamala Harris aus.

Trotz ihrer klaren politischen Haltung hält sich die 34-Jährige im Rennen ums Weiße Haus noch bedeckt. Diese Zurückhaltung könnte aber Teil einer durchdachten Strategie sein. Laut Glasenapp ist es möglich, dass Swift ihre Unterstützung zu einem späteren Zeitpunkt im Wahlkampf bekundet, um maximale Wirkung zu erzielen.

Der Professor spekuliert, dass die US-Amerikanerin ihre Unterstützung für Kamala Harris möglicherweise während ihrer „Eras-Tour“ im Herbst 2024 bekannt geben könnte. Der Teil der Konzertreise wird passenderweise in den USA stattfinden.

Swifties folgen Taylor Swift – auch an der Wahlurne?

Taylor Swifts Einfluss auf ihre „Swifties“ könnte erheblich sein. Die Mehrheit ihrer Anhänger:innen sind junge Frauen, eine demografische Gruppe, die tendenziell demokratische Kandidaten unterstützt.

Umfragen zeigen ihren Einfluss: „18 Prozent der US-Bürger:innen haben angegeben, dass sie bei einer Wahlempfehlung von Taylor Swift wahrscheinlich ihre Stimme abgeben würden“, sagt Glasenapp.

Auch Lieder wie „You Need to Calm Down“ und „Miss Americana and the Heartbreak Prince“ spiegeln ihre kritische Haltung gegenüber Donald Trump wider.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Favoritin der Promis

Harris hat indes bereits viele Unterstützer:innen aus der Unterhaltungsbranche. Schauspielerin Jamie Lee Curtis unterstützt die Vizepräsidentin in den sozialen Netzwerken. Sie beschreibt die 59-Jährige als „vertrauenswürdig und erprobt“: „Sie ist eine glühende Verfechterin der Rechte von Frauen und PoC und ihre Botschaft ist eine der Hoffnung und Einheit für Amerika in einer Zeit der großen nationalen Spaltung“.

Auch mehrere Musikerinnen haben Unterstützung für Kamala Harris gezeigt. Beyoncé Knowles hat Kamala Harris die Erlaubnis gegeben, ihren Song „Freedom“ als offizielle Hymne für ihre Präsidentschaftskampagne 2024 zu verwenden.

Und Charli XCX schaffte es, durch einen viralen Tweet Aufmerksamkeit auf Harris zu lenken. Viele Social-Media-Nutzer:innen haben ihr Cover zum Album „brat“ als Meme übernommen und auch Kamala Harris damit in Verbindung gebracht. Dann postete auch Charli XCX auf X: „kamala IS brat“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Marketingteam um Kamala Harris reagierte schnell erstellte ein Profilbild im „brat-Stil“ für den neuen „kamalahq“-Account auf X.