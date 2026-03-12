Cascio-Klage gegen Jackson: Was Elton Johns Erwähnung bedeutet

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Während sich in West Hollywood die Prominenz zu traditionellen Oscar-Warm-Ups versammelt, fällt über eine der glamourösesten Charity-Veranstaltungen der Popwelt ein Schatten aus der Vergangenheit.

Bei der jährlichen „Viewing Party“ der Elton John AIDS Foundation steht der gute Zweck im Mittelpunkt. Doch in diesem Jahr sorgt ein anderes Thema für Aufmerksamkeit: neue Vorwürfe gegen den verstorbenen Popstar Michael Jackson – und die überraschende Erwähnung von Elton John in einer aktuellen Klage.

Neun Millionen Dollar und prominente Gäste

Die 34. Ausgabe dieser Gala, ausgerichtet von John und seinem Ehemann David Furnish, gehört zu den etabliertesten Fundraising-Events der Unterhaltungsindustrie. Die diesjährige Veranstaltung wird von Neil Patrick Harris und David Burtka moderiert, musikalisch begleitet von der britischen Sängerin Lola Young. Prominente Gäste auf der Liste: Dua Lipa, Donatella Versace, Keke Palmer und Charlie Puth.

Furnish hofft laut Branchenblatt „Variety“ mit der Veranstaltung mehr als neun Millionen Dollar einzusammeln. Nach den verheerenden Bränden in Los Angeles im vergangenen Jahr sei das Fundraising schwieriger gewesen, so der 63-Jährige, weil zahlreiche Organisationen gleichzeitig um Spenden für unterschiedliche Zwecke warben.

Elton Johns Gesundheit

Während sich die Charity-Maschinerie in Bewegung setzt, wird Elton John erneut Teil einer öffentlichen Debatte. Im „Variety“-Gespräch erläuterte Furnish zunächst die gesundheitliche Situation seines Mannes. Der 78-jährige Musiker habe nach einer schweren Augeninfektion weiterhin mit den Folgen zu kämpfen, halte sich aber wacker. „Ihm geht es gut. Er kämpft, hält sich beschäftigt und blickt nach vorn“, so Furnish. John habe sich bewusst aus dem Tourleben zurückgezogen und verbringe mehr Zeit mit seiner Familie und den beiden Söhnen.

Die Augeninfektion, die sich John 2024 zuzog, führte zu massiv eingeschränkter Sehkraft, unter anderem zum Verlust der Sehfähigkeit auf einem Auge. Dass Furnish dieses Gesundheits-Update ausgerechnet jetzt gibt, hängt jedoch auch mit einer neuen Kontroverse zusammen.

Die Cascio-Klage und neue Vorwürfe gegen Jackson

Ende Februar reichten mehrere Mitglieder der amerikanischen Cascio-Familie eine Klage gegen Unternehmen aus dem Umfeld von Michael Jackson ein. Die Kläger werfen dem 2009 verstorbenen Sänger vor, sie über Jahre hinweg als Minderjährige missbraucht zu haben. Die Klageschrift schildert systematischen Missbrauch, der laut den Klägern bereits begann, als einige der Kinder erst sieben Jahre alt waren. Jackson soll sie über lange Zeiträume „gegroomt“, mit Alkohol versorgt und sexuell missbraucht haben.

Besonders brisant: Laut den Vorwürfen sollen einzelne Übergriffe auch in Häusern prominenter Freunde stattgefunden haben – darunter Anwesen von Elton John sowie von Hollywood-Ikone Elizabeth Taylor.

Legenden im Schatten eines Skandals

Die Klage richtet sich gegen Jacksons Nachlass und die angeschlossenen Unternehmen. Weder John noch Taylor werden in dem Verfahren beschuldigt, von mutmaßlichen Taten gewusst oder daran beteiligt gewesen zu sein. Dennoch rückt ihre Erwähnung die beiden Legenden erneut in den Kontext eines der umstrittensten Kapitel der Popgeschichte.

Die Anschuldigungen gegen Michael Jackson begleiten dessen Vermächtnis seit Jahrzehnten – von den ersten Ermittlungen in den 1990er-Jahren über den Strafprozess 2005 bis hin zu neuen öffentlichen Debatten nach der Filmdokumentation „Leaving Neverland“.