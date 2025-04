Zehn Songs von Elton John, die nur Hardcore-Fans kennen

Elton John hat unzählige Hits. Und er verdient sehr gut damit, sie immer wieder vor begeisterten Menschenmengen auf der ganzen Welt zu spielen. Die eingefleischten Fans haben jedoch „Crocodile Rock“ und „Bennie and the Jets“ schon oft genug gehört. Sie wissen, dass Elton John einen erstaunlichen Katalog an klassischen Liedern hat, die er bei Konzerten kaum je spielt.

Alben wie Tumbleweed Connection, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy und Songs From the West Coast sind von Anfang bis Ende großartig. Auch wenn sie nur sehr wenige Hits hervorgebracht haben.

10. „Take Me to the Pilot“

Bernie Taupin kann sich an die Inspiration hinter den meisten seiner Liedtexte erinnern. Aber „Take Me to the Pilot“ war für ihn schon immer ein Rätsel. „Es gibt keinen realen Bezug“, sagte er 1997. „Der Pilot kann alles sein. Von etwas so Unbedeutendem wie einem Piloten eines Flugzeugs bis hin zu Pontius Pilatus. Es ist so tiefgründig, wie der Zuhörer es haben möchte. Aber für mich war da nicht viel Tiefe drin. Es war einfach aus dem Stegreif.“

Der Song von 1970 war die B-Seite von „Your Song“. Es enthielt ein weiteres atemberaubendes Streicharrangement von Paul Buckmaster. Er war eine ganze Weile lang ein Live-Favorit. Aber Elton hat ihn seit dem Sommer 2013 nicht mehr angefasst.

9. „I Feel Like a Bullet (in the Gun of Robert Ford)“

Bernie Taupin war 1971 so verliebt in seine Freundin Maxine Feibelman, dass er „Tiny Dancer“ über seine Liebe zu ihr schrieb. Doch 1976 stand ihre Ehe kurz vor dem Aus. Sie inspirierte ihn zu „I Feel Like a Bullet (in the Gun of Robert Ford)“. Er gibt sich nicht wenig Schuld an der Situation. Und vergleicht sich mit der tödlichen Kugel, die in den Rücken des Outlaws Jesse James gefeuert wurde. „Ich bin so tief gesunken wie ein bezahlter Auftragsmörder“, schrieb er. ‚Du weißt, dass ich kalt bin wie ein gedungenes Schwert. Ich schäme mich so sehr. Können wir das nicht wieder in Ordnung bringen?“

Man könnte darüber streiten, ob dieses Lied auf eine „Deep Cut“-Liste gehört, da es als Single veröffentlicht wurde und Platz 14 der Billboard Hot 100 erreichte. Aber wann haben Sie es das letzte Mal im Radio gehört? Außerdem hat Elton ihn seit 1979 nicht mehr bei Konzerten gespielt. Es ist einer dieser Hits, die irgendwie zu einem Deep Cut wurden.

8. „All the Girls Love Alice“

Goodbye Yellow Brick Road ist das Hollywood-Album von Elton und Bernie. Sie reflektieren über den tragischen Tod von Marilyn Monroe, erinnern sich an Roy Rogers. Und sie machen sogar einen Ausflug auf die Yellow Brick Road.

Dann gibt es noch „All the Girls Love Alice“, das im Grunde ein surrealer Kunstfilm in Liedform über eine 16-jährige heterosexuelle Prostituierte ist, die mit älteren Frauen schläft, bevor sie sich schließlich umbringt. Das ist ein wildes Thema für einen Popsong. Und einer der besten Rocksongs auf dem Album. In den letzten Jahren ist es einer der wenigen Nicht-Hits, die Elton regelmäßig bei Konzerten spielt.

7. „Blues for My Baby and Me“

In dieser wunderschönen Ballade geht es um einen Mann, der versucht, seine nervöse Freundin zu überreden, in einen Greyhound-Bus einzusteigen. Damit sie gemeinsam im Westen ein neues Leben beginnen können. „Ich sah deine Hände zittern. Deine Augen öffneten sich vor Überraschung“, singt Elton. „Es sind 32 Grad im Schatten, Baby.Und es ist keine Wolke am Himmel.Ich nannte dich mein Kind.Sagte: ‚Schatz, jetzt ist das unser Spiel‘.“

Der Song „Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player“ war keine Single und wurde von „Daniel“ und „Crocodile Rock“ völlig in den Schatten gestellt. Aber er enthält ein herausragendes Streicherarrangement von Paul Buckmaster. Und verdient es, bekannter zu sein. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass Elton ihn auch nur ein einziges Mal bei einem Konzert gespielt hat.

6. „Harmony“

In einem alternativen Universum veröffentlichte Elton John „Harmony“ als vierte und letzte Single von Goodbye Yellow Brick Road. Und es wurde ein beliebter Hit, der im Classic-Rock-Radio rauf und runter gespielt wurde. Elton spielte es bei all seinen Shows und das gesamte Publikum sang jedes Wort mit.

Aber in unserem Universum arbeitete John in den 1970er Jahren so schnell, dass er bereits ein neues Album fertig hatte, als die dritte Yellow Brick Road-Single „Bennie and the Jets“ aus den Charts fiel. Und so war „Harmony“, der euphorische Abschlusssong von Yellow Brick Road, dazu bestimmt, nur von den Hardcore-Fans geliebt zu werden.

5. „Amoreena“

Elton Johns drittes Album, Tumbleweed Connection aus den 1970er Jahren, hatte keinen einzigen großen Hit in den Charts. Und wurde von einigen als enttäuschender Nachfolger des Albums Elton John angesehen. Aber heute betrachten es viele als seine größte Leistung.

Es handelt sich um ein Konzeptalbum über den Wilden Westen, das von zwei Personen geschrieben wurde, die noch nie in Amerika gewesen waren. Sie hatten jedoch Music From Big Pink gehört. Und eine ganze Reihe von Western gesehen. „Amoreena“ handelt von einem Cowboy oder Farmer, der seine Freundin mit dem etwas seltsamen Namen Amoreena verzweifelt vermisst. Heute ist es vor allem durch seinen Auftritt in der Eröffnungsszene von Dog Day Afternoon bekannt. Elton hat es seit 1971 nicht mehr gespielt.

4. „Madman Across the Water“

Elton John nahm „Madman Across the Water“ ursprünglich mit David Bowies Gitarristen Mick Ronson für Tumbleweed Connection auf. Aber es wurde schließlich für fast ein Jahr beiseitegelegt. Bis es zum Titelsong für die nächste LP wurde.

Das sechsminütige Lied, das von einem atemberaubenden Orchesterarrangement von Paul Buckmaster geprägt ist, handelt von einem Mann, der in einer Nervenheilanstalt eingesperrt ist. Und sich danach sehnt, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Yes-Keyboarder Rick Wakeman spielt die Orgel. Das Stück ist eines der progressivsten im Elton-John-Katalog. Es gibt eine großartige Interpretation auf Elton John Live in Australia. Das Lied wurde zwischen 2004 und 2012 regelmäßig gespielt.

3. „Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding“

Elton John komponierte das eindringliche Instrumentalstück „Funeral for a Friend“, als er versuchte, sich vorzustellen, welche Art von Musik er gerne auf seiner eigenen Beerdigung hören würde. Das Stück ging so gut in ein anderes Stück, „Love Lies Bleeding“, über, dass er die Lieder einfach zusammenfügte. Und das zusammengesetzte Werk zum Eröffnungstitel von Goodbye Yellow Brick Road machte.

Der Song hat viele Fans in der Hardrock-Welt. Darunter die Jungs von Dream Theater und Guns N‘ Roses. (Es ist schwer vorstellbar, dass Axl Rose jemals „November Rain“ geschrieben hätte, wenn es den Einfluss des Songs nicht gegeben hätte.) „Funeral“ diente als Eröffnungssong für unzählige Elton-John-Konzerte. Obwohl er ihn diesen Sommer gegen „The Bitch Is Back“ ausgetauscht hat.

Manche mögen argumentieren, dass dieser Song zu berühmt ist, um auf einer Liste der Deep Cuts zu stehen. Er wurde in den 1970er Jahren viel im Radio gespielt. Und Elton hat ihn so oft live gespielt, dass er zu einem seiner wahren Standards geworden ist. Dennoch war er nie eine Single. Viele Gelegenheitsfans wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass es ihn gibt. Wir waren unentschlossen, waren aber letztendlich der Meinung, dass er als sehr sanfter Deep Cut in Frage kommt.

2. „Ticking“

Eine Massenerschießung in einer Bar in Queens, bei der 14 Menschen ums Leben kommen, ist wohl kaum das natürliche Thema für einen Popsong. Aber irgendwie haben Elton und Bernie es geschafft, „Ticking“ zum Erfolg zu machen.

Die Geschichte entfaltet sich sehr langsam. Wir erfahren von einem „extrem ruhigen Kind“ mit guten Noten in der Schule, das eines Tages ausrastet, in einer Bar um sich schießt und von Polizisten niedergeschossen wird, als er herauskommt. Geschichten wie diese waren 1974 noch nicht so häufig. Aber heutzutage sind sie leider nur allzu häufig.

1. „Mona Lisas and Mad Hatters”

Als Elton und Bernie schließlich dazu kamen, Songs für Honky Château aus dem Jahr 1972 zu schreiben, waren sie endlich in Amerika gewesen. Ihre Liebe zu New York ist in „Mona Lisas and Mad Hatters“ eingeflossen, auch wenn der Song die Schwierigkeiten des Lebens in der Großstadt aufzeigt.

„Bis du diesen Mülleimertraum wahr werden siehst“, singt Elton. „Du stehst am Rand, während die Leute dich durchbohren. Und ich danke dem Herrn, dass es Menschen wie dich gibt.“

Es wurde nie als Single veröffentlicht. Aber Elton hat oft gesagt, dass es einer seiner Lieblingssongs ist, die er je aufgenommen hat. Er hat sogar eine Fortsetzung davon auf Reg Strikes Back von 1988 herausgebracht. Aber wie viele Fortsetzungen war sie sehr enttäuschend. Bleiben Sie beim Original.