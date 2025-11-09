Elton John: Herzergreifende Ehrung Brian Wilsons in der Hall of Fame

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Elton John lieferte bei der Rock-&-Roll-Hall-of-Fame-Zeremonie 2025 im Peacock Theater eine bewegende Darbietung des Beach-Boys-Klassikers „God Only Knows“ als Hommage an Brian Wilson, der im Juni verstorben war. Bevor er den Song anstimmte, teilte John einige Erinnerungen an Wilson und erzählte vom ersten Treffen in Los Angeles.

„Wir hatten schreckliche Angst, weil er mein Idol war. Er war derjenige, der mich beim Songwriting am meisten beeinflusst hat – besonders am Klavier. Es war ein Abend, den wir nie vergessen werden“, sagte John.

„Einem wahren Genie zu begegnen, passiert nicht oft.“

Elton Johns emotionale Würdigung

John erinnerte daran, wie aus der Bewunderung eine Freundschaft wurde, die über Jahrzehnte hielt. „Wir haben uns gegenseitig auf unseren Alben unterstützt. Wir liebten einander“, sagte er. „Ich kann mir niemanden vorstellen, dem ich lieber Tribut zollen würde als Brian Wilson und seiner Familie – mit diesem unglaublichen Lied.“ Nach Wilsons Tod hatte Elton John bereits in den sozialen Medien seine Trauer ausgedrückt und den Beach-Boys-Mitbegründer als den Künstler bezeichnet, der den „größten Einfluss auf mein Songwriting überhaupt“ gehabt habe.

„Brian Wilson war von dem Tag an, an dem ich ihn traf, immer unglaublich freundlich zu mir“, schrieb John zu einem gemeinsamen Foto in einem Studio. „Er sang ‚Someone Saved My Life Tonight‘ bei einem Tribute-Konzert 2003 – das war ein außergewöhnlicher Moment. Ich spielte auf seinen Soloplatten, er sang auf meinem Album The Union und trat sogar für meine AIDS Foundation auf.“

Rock Hall 2025: Hommage an verstorbene Musikgrößen

Neben Brian Wilson gedachte die diesjährige Rock-&-Roll-Hall-of-Fame-Gala auch anderer verstorbener Musiklegenden. Die Veranstaltung begann mit einer energiegeladenen Hommage an Sly Stone, bei der Stevie Wonder, Flea, Questlove, Leon Thomas, Jennifer Hudson, Beck und Maxwell ein Medley aus Klassikern wie „Dance to the Music“, „Everyday People“, „Thank You“ und „I Want To Take You Higher“ performten – begleitet von farbenfrohen Projektionen des Soulpioniers.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sowohl Stone als auch Wilson wurden in das In-Memoriam-Segment der Show aufgenommen, das außerdem Ozzy Osbourne, Roy Ayers und Marianne Faithfull ehrte. In einem Werk voller Meilensteine gilt „God Only Knows“ als Wilsons unverwechselbarster Song. Er erreichte Platz 11 auf der ROLLING-STONE-Liste der 500 besten Songs aller Zeiten und ist damit der höchstplatzierte Titel der Beach Boys.