Deshalb will Cate Blanchett ihre Schauspielkarriere beenden

Als Cate Blanchett mit Radio Times für deren neueste Ausgabe sprach, sorgte die erfahrene und zweifach mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin bei Fans und Filmliebhabern auf der ganzen Welt für Verblüffung. Weil sie ihre durchaus ernst gemeinten Absichten offenbarte, sich von der Leinwand zurückzuziehen.

„Meine Familie rollt jedes Mal mit den Augen, wenn ich das sage, aber ich meine es ernst. Ich habe vor, mit der Schauspielerei aufzuhören“, sagte die 55-jährige Ikone. Und fügte hinzu, dass es „viele Dinge gibt, die ich mit meinem Leben anfangen möchte“.

Für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, ihren Lieblingsmoment im Cate-Kanon festzuhalten, liegt das daran, dass ihre Arbeit in großen Kinofilmen, im Arthouse-Bereich und auf der Bühne umfangreich ist. Ein Auszug aus ihrem Lebenslauf umfasst Oscar-prämierte Auftritte als tragische und neurotische Heldin in Blue Jasmine und in dem von Martin Scorsese inszenierten biografischen Epos The Aviator. Bis hin zu ihrer umfangreichen Theaterarbeit, die von Shakespeare über Tschechow bis hin zu Tennessee Williams und darüber hinaus reicht.

„Ich hatte immer das Gefühl, am Rande der Dinge zu stehen“

Wenn also bekannt wird, dass eine so produktive und wandlungsfähige Schauspielerin daran denkt, endgültig aufzuhören, braucht man einen Moment, um wieder zu Atem zu kommen. Die Schauspielerin nannte zwar keinen konkreten Grund für ihre Entscheidung. Merkte jedoch an, dass sie es nicht mag, wenn Worte aus dem Zusammenhang gerissen werden und sie fotografiert wird. „Wenn man in eine Talkshow geht oder auch jetzt hier ist und dann O-Töne von Dingen sieht, die man gesagt hat, herausgerissen und kursiv gedruckt, klingen sie wirklich laut. Ich bin nicht so eine Person“, sagte Blanchett der Zeitschrift. „Es hat lange gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken, fotografiert zu werden, halbwegs angefreundet habe.“

Sie fuhr fort: „Ich hatte immer das Gefühl, am Rande der Dinge zu stehen. Daher bin ich immer überrascht, wenn ich irgendwo dazugehöre. Ich gehe mit Neugier in jede Umgebung, in der ich mich befinde. Und erwarte nicht, akzeptiert oder willkommen zu sein. Ich habe ein Leben lang damit verbracht, mich mit dem Gefühl, mich unwohl zu fühlen, anzufreunden.“

Lieber Theater?

Ihre Leidenschaft für das Theater ist jedoch nach wie vor groß. Als sie über kalte morgendliche Duschen sprach, sagte Blanchett, dass dies „vielleicht die einzige Zeit des Tages ist, abgesehen von der Zeit auf der Bühne, in der ich wirklich – und das ist schrecklich zuzugeben – wirklich präsent bin“.

„Man muss diese Art von Klang haben, wie ein U-Boot, in Bezug auf die Qualität des Zuhörens und die Präsenz“, erklärte sie. „Theater lebt oder stirbt basierend auf der Verbindung zum Publikum und dem Zuhören, wie sie reagieren. Man muss versuchen, sie mitzunehmen, und auch das Ensemble, mit dem man zusammenarbeitet. Dieses Zuhören ist so intensiv. Ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, die gleiche Qualität des Zuhörens in mein Leben zu bringen.“