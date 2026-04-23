Celeste Rivas starb an zwei „penetrierenden Verletzungen“ mit „glatten Rändern“ am Oberkörper

Celeste Rivas Hernandez starb an „mehreren penetrierenden Verletzungen“ im Bereich des Oberbauchs – das geht aus einem Autopsiebericht des Leichenschauhauses des Los Angeles County hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Der Bericht, der lange unter Verschluss gehalten worden war, wurde erst nach der Anklage gegen den Sänger D4vd – bürgerlicher Name David Anthony Burke – öffentlich zugänglich gemacht. Burke war am Montag, dem 20. April, wegen des Mordes an Rivas angeklagt worden.

„Es gibt zwei penetrierende Wunden am Torso mit glatten Rändern, die auf scharfe Gewalteinwirkung hindeuten können. Die Wunde im Oberbauch dringt in die Leber ein, die Wunde auf der linken Brustseite in einen der linken Interkostalräume, mit Zerstörung der kortikalen Oberflächen der angrenzenden Rippen. Die linke Lunge erscheint intakt“, heißt es in dem Bericht, den ROLLING STONE vorliegt. „Die Todesursache sind multiple penetrierende Verletzungen. Die Todesart wird als Tötungsdelikt eingestuft.“

Toxikologie und Befunde

Laut dem Bericht wies eine postmortale toxikologische Untersuchung von Lebergewebe „einen niedrigen Ethanolgehalt“ nach. Die Ermittler erklärten, dies könne auf „postmortale Veränderungen oder auf Konsum“ zurückzuführen sein und scheine „zur Todesursache nicht beigetragen zu haben“.

Die offizielle Todesursache wird sieben Monate nach dem Fund von Rivas‘ zerstückeltem Leichnam bekannt. Ihr Körper war im vergangenen September im Kofferraum eines sichergestellten Tesla entdeckt worden, der Burke gehört. Eine erste Erklärung der Gerichtsmedizin beschrieb Rivas – die damals noch nicht identifiziert worden war – als eine Frau mit welligem schwarzem Haar, deren Leichnam „schwer verwest“ sei. Außerdem hieß es, sie sei „offenbar über einen längeren Zeitraum im Fahrzeug verstorben“.

Der Zustand der sterblichen Überreste war so gravierend, dass die Gerichtsmedizin weder Augenfarbe noch Alter oder Ethnie feststellen konnte. Vermerkt wurden jedoch ein gelber Metallstecker im Ohr sowie ein markantes Tattoo am rechten Zeigefinger mit der Aufschrift „Shhh…“. (Ein Foto von Burke mit einem ähnlichen Tattoo tauchte auf, nachdem Rivas identifiziert worden war.)

Ermittlungen und Gerichtsbeschlüsse

Eine offizielle Feststellung der Todesursache ließ lange auf sich warten. Ende September veröffentlichte das LAPD eine Erklärung, in der es das Ausbleiben von Verdächtigen, Anklagen oder Festnahmen begründete. Darin wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass die Gerichtsmedizin noch keine „Todesursache oder Todesart“ für Rivas ermittelt habe – womit es technisch gesehen weiterhin „unklar“ sei, ob „strafrechtliche Verantwortung über die Vertuschung des Leichnams hinaus“ bestehe.

Den ersten Hinweis darauf, dass eine Ursache festgestellt worden war, gab es im November, als das LAPD eine eidesstattliche Erklärung einreichte und einen Gerichtsbeschluss beantragte, der die Gerichtsmedizin an der Veröffentlichung des Autopsieberichts hindern sollte. (In dem Antrag wurde der Fall als „Mordermittlung“ bezeichnet.) Obwohl der Richter dem Antrag des LAPD stattgab, äußerte das Büro der Gerichtsmedizin in einer seltenen öffentlichen Stellungnahme seinen Unmut darüber.

„Die Mission unserer Behörde ist vollständige Transparenz gegenüber der Gemeinschaft – indem wir Informationen über unsere Fälle bereitstellen und Menschen befähigen, Veränderungen herbeizuführen, die Leben retten“, sagte Chief Medical Examiner Dr. Odey Ukpo. „Seit ich die Leitung der Behörde übernommen habe, arbeite ich daran, die Praxis abzuschaffen, auf bloßen Antrag der Strafverfolgungsbehörden Sicherheitssperren für Fälle der Gerichtsmedizin zu verhängen. Diese Praxis ist in anderen Bezirken so gut wie unbekannt und hat nachweislich keine Verbesserung der Ergebnisse im Rechtssystem bewirkt.“

Anklage und Schuldbekenntnis

Die Veröffentlichung des Autopsieberichts erfolgt, nachdem Burke vergangene Woche festgenommen und am Montag formell angeklagt wurde. Er sieht sich einem Anklagepunkt wegen Mordes ersten Grades mit erschwerenden Umständen gegenüber, darunter heimtückisches Auflauern, Ermordung eines Zeugen in einem laufenden Verfahren sowie Tötung aus finanziellem Antrieb. Das Büro des Staatsanwalts von L.A. County teilte mit, dass Rivas vor ihrem Tod als Zeugin in einem laufenden Ermittlungsverfahren gegen Burke wegen „unzüchtiger und lasziver sexueller Handlungen“ an einer Person unter 14 Jahren aufgetreten war.

Neben der Mordanklage wird Burke auch sexueller Handlungen an einer Person unter 14 Jahren sowie der Verstümmelung einer Leiche beschuldigt. Burke wurde vorgeführt und plädierte auf nicht schuldig.

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