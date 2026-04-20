D4vds Eltern „traurig und enttäuscht“ über Festnahme – Familienanwalt erklärt ihn für „unschuldig“

D4vds Eltern aus Texas stellen sich hinter ihren Sohn, nachdem der Platin-Sänger am Donnerstag unter dem Verdacht festgenommen wurde, Celeste Rivas Hernandez ermordet zu haben – jenes 14-jährige Mädchen, das vor sieben Monaten zerstückelt und verwest im Kofferraum seines Teslas gefunden worden war.

In einem Statement gegenüber ROLLING STONE erklärt der Anwalt von Dawud Burke und Colleen Burke, die Eltern stellten sich geschlossen hinter ihren Sohn, der unter dem bürgerlichen Namen David Anthony Burke bekannt ist und derzeit in einem Gefängnis in Los Angeles auf eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft wartet.

„Die Eltern sind traurig und enttäuscht, dass David festgenommen wurde, stehen aber vollständig hinter ihm und glauben an seine Unschuld“, sagt Familienanwalt Kent A. Schaffer gegenüber ROLLING STONE. „Sie unterstützen ihn in jeder Hinsicht.“

Eltern erfuhren von Festnahme

Der Anwalt erklärt, die Eltern hätten von der Festnahme erfahren, während sie in Texas noch auf eine gerichtliche Entscheidung in ihrem Kampf gegen Grand-Jury-Vorladungen warteten, die sie vor ein Gremium in Los Angeles bringen sollten. „Das Berufungsverfahren ist noch anhängig“, sagt er.

David wurde vor der Festnahme nicht angeklagt. Stattdessen teilte die Polizei am Donnerstagabend mit, den Fall am Montag der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung über eine Anklageerhebung vorzulegen. Sollte die Staatsanwaltschaft eine Beschwerde einreichen, würde der Fall in eine öffentliche Voruntersuchung übergehen, bei der ein Richter Zeugenaussagen in offener Verhandlung anhört und entscheidet, ob genügend Beweise für einen Prozess vorliegen.

David, 21, wurde kurz nach 16:30 Uhr in dem Haus in den Hollywood Hills festgenommen, in dem er lebte – das bestätigten Polizeiquellen. Eine Quelle aus dem Wohnumfeld schilderte gegenüber ROLLING STONE, der Sänger sei „vollständig kooperativ“ gewesen. Ein von der „California Post“ veröffentlichtes Video zeigte schwer bewaffnete LAPD-Beamte, die ihn mit auf den Rücken gefesselten Händen abführten.

Verteidigung widerspricht Mordvorwurf

„Um es klar zu sagen: Die tatsächlichen Beweise in diesem Fall werden zeigen, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat und nicht die Ursache ihres Todes war“, erklärte Davids Anwaltsteam unter der Führung des renommierten Strafverteidigers Blair Burke. „Es wurde weder eine Anklageschrift von einer Grand Jury in diesem Fall zurückgegeben noch eine Strafanzeige erstattet. David wird lediglich unter Verdacht festgehalten. Wir werden Davids Unschuld mit allem Nachdruck verteidigen.“

David befand sich auf einer Tournee durch die USA, als sein verbeulter Tesla Model Y von 2023 am 5. September 2025 aus dem Bird-Streets-Viertel der Hollywood Hills abgeschleppt wurde. Der Abschleppbetrieb alarmierte die Polizei mit der Meldung, das Fahrzeug „verbreite einen üblen Geruch und ziehe Fliegen an“, wie aus einem Durchsuchungsbefehl hervorgeht.

Ermittler, die den Kofferraum öffneten, fanden Rivas‘ verwesten Kopf und Oberkörper in einem schwarzen Leichensack, „bedeckt von Insekten und einem starken Verwesungsgeruch“, wie Gerichtsakten belegen. Ein zweiter Beutel enthielt ihre abgetrennten Arme und Beine.

Ermittlungen monatelang geheim gehalten

Die Behörden hielten die Ermittlungen monatelang weitgehend unter Verschluss und erwirkten eine Gerichtsanordnung, die den Leichenbeschauer von Los Angeles County daran hinderte, die Ergebnisse der Autopsie zu veröffentlichen. Das Büro widersprach dieser Einschränkung mit dem Hinweis, sie hindere es daran, „unserer Gemeinschaft mit vollständiger Transparenz zu dienen“.

Mehrere Zeugen wurden vor eine geheime Grand Jury in Los Angeles geladen. Erst nachdem Burkes Eltern und sein Bruder ihre Vorladungen in Texas anfochten, wurden Dokumente entsiegelt, die bestätigten, dass David das „Ziel“ einer Mordermittlung sei und „möglicherweise an der Begehung“ eines Mordes beteiligt gewesen sein könnte.

Nach dem Fund von Rivas‘ Leiche identifizierten Freunde und Angehörige sie als ein vermisstes Mädchen aus Lake Elsinore, etwa 120 Kilometer südöstlich von Los Angeles. Ihre Familie hatte sie im Februar 2024 als vermisst gemeldet und erneut im April, wie Online-Flyer belegen.

Identifizierung und Tattoospuren

Der Leichnam war so „stark verwest“, dass die Ermittler die Augenfarbe nicht mehr feststellen konnten und ihr Gewicht mit 32 Kilogramm angaben. „Sie scheint über einen längeren Zeitraum tot im Fahrzeug gelegen zu haben, bevor sie gefunden wurde“, erklärte der Leichenbeschauer. Die Todesursache wurde zunächst als „ausstehend“ eingestuft.

Im Netz kursierende Bilder schienen David mit einem Mädchen zu zeigen, das Celeste ähnelt. In einer weiteren unheimlichen Wendung hatte Celeste ein Tattoo auf ihrem rechten Zeigefinger mit der Aufschrift „Shhh…“, wie der Leichenbeschauer mitteilte. Ein Getty-Images-Foto zeigte Burke mit einem ähnlichen Tattoo.

Anwohner berichteten, der Tesla sei monatelang an verschiedenen Orten geparkt gewesen, bevor er auf der Bluebird Avenue gefunden wurde, wo er mindestens drei Wochen stand, ehe er abgeschleppt wurde. „Er wurde immer wieder umgeparkt“, sagte eine Quelle gegenüber ROLLING STONE. „Das ist gruselig.“

Tournee und Karriere

Für kurze Zeit nach der Bergung der sterblichen Überreste des Teenagers trat David weiterhin bei seiner Withered-Tour auf. Sein geplantes Konzert in Seattle am 17. September wurde abgesagt, nachdem Rivas‘ Identität offiziell bestätigt worden war.

David, in New York geboren und in Texas aufgewachsen, wurde 2022 mit den Singles „Romantic Homicide“ und „Here With Me“ bekannt, die auf Spotify zusammen mehr als eine Milliarde Streams verzeichneten. Im April 2025 veröffentlichte er sein Debütalbum „Withered“.