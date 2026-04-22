Familie von Celeste Rivas Hernandez bricht Schweigen nach D4vds Mordanklage: „Wir wollen nur Gerechtigkeit“

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Die Familie der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez hat ihr erstes öffentliches Statement veröffentlicht, nachdem Sänger D4vd im Zusammenhang mit ihrem Tod wegen Mordes ersten Grades angeklagt wurde.

„Wir möchten dem Los Angeles Police Department und dem District Attorney’s Office für ihre harte Arbeit danken. Außerdem möchten wir den Menschen in Lake Elsinore für ihre Unterstützung danken“, erklärte die Familie gegenüber ABC. „Celeste war ein wunderschönes, starkes Mädchen, das gerne sang und tanzte. Jeden Freitagabend war Filmabend, und wir haben wunderbare Zeiten miteinander verbracht. Wir lieben sie sehr, und sie hat uns immer gesagt, dass sie uns liebt. Wir vermissen sie zutiefst. Alles, was wir wollen, ist Gerechtigkeit für Celeste.“

Obwohl die Familie von Rivas bei D4vds Gerichtstermin am Montag, dem 20. April, anwesend war und über ihren Anwalt vor dem Gerichtssaal eine Erklärung abgeben wollte, wurde die Pressekonferenz später abgesagt.

Schwere Anklage gegen D4vd

D4vd wurde wegen Mordes ersten Grades mit erschwerenden Umständen im Zusammenhang mit dem Tod von Rivas angeklagt. Die Anklage kann bei einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich ziehen und ist unter Umständen auch mit der Todesstrafe belegbar. Neben der Mordanklage erster Grades teilte L.A. County DA Nathan Hochman mit, dass dem Sänger – dessen bürgerlicher Name David Anthony Burke lautet – außerdem sexuelle Handlungen an einer Person unter 14 Jahren sowie die Verstümmelung einer Leiche zur Last gelegt werden. Die erschwerenden Umstände der Mordanklage umfassen Hinterhalt, die Ermordung einer Zeugin in einem laufenden Ermittlungsverfahren sowie finanzielle Bereicherung.

Zu den erschwerenden Umständen erläuterte Hochman, dass Rivas Zeugin in einem laufenden Verfahren gegen Burke wegen „unzüchtiger und lasziver sexueller Handlungen“ an einer Person unter 14 Jahren gewesen sei. Das Motiv der „finanziellen Bereicherung“ begründete er damit, dass Burke „seine äußerst lukrative Musikkarriere schützen wollte, die Celeste bedrohte“.

Nach seiner Festnahme am 16. April veröffentlichten Burkes Anwälte ein Statement, in dem sie einen Mord durch ihren Mandanten bestritten. „Um es klarzustellen: Die tatsächlichen Beweise in diesem Fall werden zeigen, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat und nicht die Ursache ihres Todes war“, erklärten die Anwälte Blair Berk, Marilyn Bednarski und Regina Peter damals und fügten hinzu: „Wir werden Davids Unschuld mit allem Nachdruck verteidigen.“