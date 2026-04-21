D4vd plädiert auf nicht schuldig im Mordfall an der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez

Der Sänger D4vd hat auf nicht schuldig plädiert, nachdem er des Mordes an der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez angeklagt wurde, wie die Associated Press berichtet.

Der Sänger, dessen bürgerlicher Name David Anthony Burke lautet, erschien am Montagnachmittag, dem 20. April, in einem Gerichtssaal in Los Angeles, nachdem das Büro des Bezirksstaatsanwalts offiziell Anklage gegen ihn erhoben hatte. Neben dem Mordvorwurf plädierte Burke auch in den Anklagepunkten sexueller Missbrauch eines Kindes unter 14 Jahren sowie unerlaubte Verstümmelung menschlicher Überreste auf nicht schuldig. Am Ende der Anhörung ordnete der Richter an, Burke ohne Möglichkeit einer Kaution in Haft zu behalten.

Burkes Anwältin Blair Berk gab die Plädoyers im Namen ihres Mandanten ab und bekräftigte dessen Unschuldsbekenntnis. „Wir sind überzeugt, dass die tatsächlichen Beweise zeigen werden, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat“, sagte sie. „Wir möchten, dass die Beweise ans Licht kommen.“

Anhörung bald angesetzt

Berk beantragte außerdem, eine vorläufige Beweisanhörung so bald wie möglich anzusetzen. Die leitende Staatsanwältin Beth Silverman begrüßte dies und erklärte: „Wir werden sehr gerne die Beweise vorlegen, die wir gesammelt haben.“

Bei der Bekanntgabe der Anklage gegen Burke wies L.A. County District Attorney Nathan Hochman darauf hin, dass die Anklageschrift besondere Umstandsbehauptungen im Zusammenhang mit dem Mordvorwurf enthält. Dazu zählten der Mord an einer Zeugin, Mord aus finanziellem Eigennutz sowie das Lauern auf das Opfer. Hochman enthüllte, dass Rivas vor ihrem Tod Zeugin in einer Ermittlung gegen Burke wegen „unzüchtiger und lasziver sexueller Handlungen“ an einer Person unter 14 Jahren gewesen sei.

Sollte Burke in allen Anklagepunkten verurteilt werden, droht ihm lebenslange Haft ohne Möglichkeit der Bewährung. Auch die Todesstrafe steht im Raum, doch das Büro des Staatsanwalts erklärte, eine Entscheidung darüber werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.

Leiche im Tesla entdeckt

Die Anklage gegen Burke erfolgte sieben Monate nachdem Rivas‘ zerstückelter und verwesender Leichnam im Frunk eines beschlagnahmten Tesla gefunden worden war, der dem Sänger gehörte. Nach der Identifizierung der Toten wurde bekannt, dass ihre Familie sie bereits 2024 als vermisst gemeldet hatte.

Während die Behörden während der langwierigen Ermittlungen wenig nach außen drangen, förderten Internet-Detektive und Boulevardmedien scheinbar verschiedene Verbindungen zwischen Burke und Rivas zutage. Dazu gehörten Fotos von Burke in Lake Elsinore, Kalifornien, in der Nähe des Ortes, wo Rivas vor ihrem Verschwinden gelebt hatte, sowie ein Foto von Burke, auf dem er offenbar ein „Shhh…“-Tattoo an seinem Finger trägt, das einem Tattoo von Rivas ähnelt.

Nach seiner Verhaftung in der vergangenen Woche veröffentlichten Burkes Anwälte eine Erklärung, in der sie bestritten, dass er ein Mörder sei. „Um es klar zu sagen: Die tatsächlichen Beweise in diesem Fall werden zeigen, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat und nicht die Ursache ihres Todes war“, erklärten die Anwälte Blair Berk, Marilyn Bednarski und Regina Peter damals und fügten hinzu: „Wir werden Davids Unschuld mit aller Entschiedenheit verteidigen.“