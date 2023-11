Céline Dion: Erster öffentlicher Auftritt seit knapp vier Jahren

Über dreieinhalb Jahre ist es her, dass Céline Dion sich öffentlich gezeigt hatte. Doch jetzt hat die Sängerin am Montag, den 30. Oktober, ein Hockeyspiel in Las Vegas besucht, wo sie sogar für Fotos posierte.

Bei dem Spiel der National Hockey League trafen in Las Vegas die Vegas Golden Knight und die Montreal Canadiens aufeinander. Nachdem die Kanadierin sich das Spiel angesehen hatte, stattete sie ihrer Heimatmannschaft noch einen Besuch in der Umkleidekabine ab. Dort schüttelte sie die Hände der Spieler und posierte gemeinsam mit ihren Kindern für Fotos.

Eines der Bilder zeigt Dion mit der Vizepräsidentin für Kommunikation der Canadiens, die das Bild auch auf Instagram teilte und dazu schrieb: „Wir hatten gestern einen wunderschönen Besuch beim Spiel in Vegas. Vielen Dank an @celinedion für Ihre Großzügigkeit. Das gesamte Team ist so glücklich, Sie und Ihre Familie kennengelernt zu haben.“

Stiff-Person-Sydrom

Céline Dion hatte sich in den vergangenen Jahren größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil sie mit dem Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert wurde. Dabei handelt es sich um eine seltene und unheilbare neurologische Erkrankung, die schwächende Muskelkrämpfe verursachen kann. Sie betrifft das zentrale Nervensystem, insbesondere das Gehirn und das Rückenmark. Die „Stiff Person Syndrome Foundation“ erklärt dazu: „Die neurologische Erkrankung kann Symptome wie Überstarrung, schwächenden Schmerzen und chronische Angstzustände umfassen. Muskelkrämpfe können derartig stark werden, dass sie Gelenke ausrenken und sogar Knochen brechen können.“

„Sie will wieder singen“

Die Schwester der „My Heart Will Go On“-Sängerin erklärte im August gegenüber „Hello! Canada“: „Sie tut alles, um wieder gesund zu werden. Sie ist eine starke Frau.“ Nachdem Dion alle Konzerttermine bis einschließlich 2024 absagen musste, hatte eine nicht namentlich genannte Quelle gegenüber „People“ erklärt: „Sie tut alles, was sie kann, während sie mit Ärzten zusammenarbeitet, weil sie Leistung erbringen will. Sie hat überhaupt nicht aufgegeben. Sie hofft, alle Probleme mit dieser Krankheit in den Griff zu bekommen, damit sie wieder singen kann.“