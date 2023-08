Hier unterschreiben, damit Depeche Mode durch Australien touren

Dave Gahan und Martin Gore von Depeche Mode in Paris, Frankreich. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Wir sind hier in Deutschland ziemlich weit weg von Ozeanien, da wird einem nicht so schnell das Problem der Aussies bewusst: Im Rahmen ihrer „Memento Mori“-Welttournee haben Depeche Mode ziemlich viele Länder bereist, aber eben in Europa und Amerika, und nicht bei den Fans Down Under.

Laut setlist.fm sind die letzten Auftritte von Martin Gore und Dave Gahan extrem lange her: Fast 30 Jahre. Im Rahmen ihrer „Exotic Tour“ zur Bewerbung ihres Albums „Songs of Faith and Devotion“ besuchten Depeche Mode, damals noch mit Alan Wilder, neben Australien unter anderem auch die Philippinen, Südafrika und Singapur. Die Tournee umfasste 60 Termine – und die Spannungen innerhalb der Band wurden derart groß, dass Andy Fletcher sich mittendrin krankmelden und durch Daryl Bamonte ersetzt werden musste. Alan Wilder verließ Depeche Mode ein Jahr später.

Nun gibt es auf change.org eine Petition, die die Briten unbedingt zurück nach Australien holen will. Auch, wenn die Erinnerungen an damals nicht für alle DM-Mitglieder die besten sein dürften: Dass es bei einer Rückkehr nach Australien zu Auseinandersetzungen zwischen den Bandmitgliedern kommen würde, wie 1994 bei der „Exotic“-Tournee, ist wohl ausgeschlossen. Die Petition geht so:

„Depeche Mode haben kürzlich ihre erste Tournee seit 5 Jahren angekündigt, die mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums ‚Memento Mori‘ zusammenfällt. Leider hat es ein Stopp in Australien nicht auf die Liste geschafft.

Zeigen wir ihnen etwas Liebe und wie viele australische Fans sie haben, die sie gerne live in Down Under sehen würden.

Es ist definitiv zu lange her, dass wir etwas getrunken haben. Depeche Mode sind seit 1994 nicht mehr in Australien aufgetreten, anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums ‚Songs of Faith and Devotion‘.

Angesichts steigender Lebenshaltungskosten und lächerlicher Immobilienpreise können es sich viele Australier nicht leisten, zu dieser Kultband zu reisen (okay, ich gebe zu, dass ich es ernsthaft in Erwägung gezogen habe).

Mal sehen, ob wir sie überzeugen können, näher an ihrem Wohnort zu spielen!“

Am Mittwoch (16. August) haben 961 Fans die Petition unterschrieben – die wiederum auf dem 06. Oktober 2022 datiert.

Aktuell haben Depeche Mode für 2024 zwar Termine veröffentlicht – eine Hallentournee im Spätwinter durch Europa, aber eben keine für Australien. Dass „Memento Mori“ dort ein Hit war, lässt sich leider nicht sagen: Die Platte kam in den Albencharts nicht über Platz 36 hinaus.