Andrew Fletchers Witwe Grainne besucht Depeche-Mode-Konzert

Beim Konzert von Depeche Mode in Rom (12. Juli) war nicht nur Hollywood-Schauspielerin und Sängerin Juliette Lewis im Publikum, sondern auch Grainne Fletcher – die Witwe von Andrew „Fletch“ Fletcher, dem Keyboarder und Gründungsmitglied von Depeche Mode, verstorben im Mai 2022.

Unter einem Lewis-Clip aus dem Stadio Olimpico di Roma postete ein aufmerksamer Leser, dass hinter Lewis, die bei „Everything Counts“ total asuflippt, wohl Grainne Fletcher zu sehen sei, und schob ein Foto hinterher.

Andy Fletchers überraschender Tod hat das aktuelle Album „Memento Mori“ geprägt. Damals teilte die Band per Statement mit: „Vor ein paar Wochen haben wir das Ergebnis der medizinischen Untersuchung erhalten, das Andys Familie uns gebeten hat, euch jetzt mitzuteilen. Andy erlitt eine Aortendissektion, als er am 26. Mai zu Hause war. Obwohl es viel, viel zu früh war, ist er auf natürliche Weise und ohne langes Leiden gestorben“. Bei einer Aortendissektion handelt es sich um einen Riss der inneren Schicht der Hauptschlagader. Ein solcher Riss hat zur Folge, dass Blut in die Gefäßwand eindringen und diese spalten kann. Dieser Riss kann völlig unvermutet und überraschend auftreten und ist potenziell lebensgefährlich.

Auch über die Beerdigungszeremonie, die am 20. Juni 2022 in London stattfand, gaben Gore und Gahan etwas preis: „Es war eine wunderschöne Zeremonie und ein Treffen mit ein paar Tränen, aber auch mit großartigen Erinnerungen an Andy, mit Geschichten aus unserer gemeinsamen Zeit und mit einigen guten Lachern. Andy wurde in einem Raum gefeiert, der voll war mit vielen seiner Freunde und seiner Familie, unserer unmittelbaren DM-Familie und so vielen Menschen, die Andys und unser Leben über die Jahre hinweg berührt haben. Alle zusammen zu sein war eine ganz besondere Art, sich an Andy zu erinnern und ihn zu verabschieden.“

„Vielen Dank für all die Liebe, die ihr Andy, seiner Familie und seinen Freunden in den letzten Wochen entgegengebracht habt. Das bedeutet uns allen wirklich sehr viel“, schreibt die Band weiter — und beendet das Statement mit den Worten „Andy, wir werden dich vermissen, aber sicher nicht vergessen. In Liebe, Martin & Dave“