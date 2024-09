Chappell Roan stellt klar: „Ich werde nicht für Trump stimmen“

Chappell Roan hat nach Kritik an ihren jüngsten Äußerungen deutlich gemacht, dass sie bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 nicht für Donald Trump stimmen wird. Auf TikTok betonte die US-Sängerin in einem Statement, dass ihre Aussagen in einem Interview missverstanden worden seien und ihre Haltung nicht ausreichend differenziert dargestellt wurde.

Im besagten Gespräch mit „The Guardian“ hatte Roan gesagt, dass sie „Probleme mit beiden Seiten“ habe und sich nicht unter Druck gesetzt fühle, jemanden gesondert zu unterstützen. Sie äußerte sowohl Kritik an Kamala Harris‘ Politik als auch an Donald Trumps.

Diese Aussage löste in sozialen Medien heftige Reaktionen aus, besonders da Roan als Verfechterin der LGBTQ+-Community bekannt ist. Viele warfen ihr vor, durch ihre undeutliche Haltung implizit die Politik Trumps zu relativieren, obwohl dessen Regierung die Rechte dieser Community stark angegriffen hat.

Einige Fans kommentierten unter die letzten Instagram-Posts der Sängerin ihre Meinung zur politischen Neutralität. Eine Nutzerin schrieb: „Ich verstehe deinen Wunsch nach politischer Neutralität, aber deine Haltung, dass beide Seiten im Unrecht sind, ist problematisch.“ Ein weiterer Nutzer verglich sie direkt mit Trump und meinte: „Jemand muss Chappell Roan sagen, dass die Aussage sehr nach Trump klingt, der nach den Protesten und dem Autoangriff in Charlottesville sagte, es gebe Schuld auf beiden Seiten.“

Wie schon häufig in der Vergangenheit richtete sich die 26-jährige auch dieses Mal über die Plattform TikTok an die Öffentlichkeit. In ihrem Video machte sie ihre Haltung nun klar: „Nein, ich wähle nicht Trump, und ja, ich werde immer diejenigen in Frage stellen, die an der Macht sind.“

Chappell Roan clarifies her stance on the election after her comment about not endorsing anyone was taken out of context:

“No, I’m not voting for Trump. And yes, I will always question those in power and those making decisions over other people. I will stand up for what’s right” pic.twitter.com/hM3WNeg5op

