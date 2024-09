Chappell Roan: Erste Songs des „seltsamen“ neuen Albums fertig

Chappell Roan hat ein Update zu ihrem zweiten Album gegeben. Die US-Amerikanerin verriet jetzt, dass bereits fünf bis sechs Songs fertig sind, darunter ein Country-Stück und ein tanzbarer Ohrwurm-Track. Nur den Veröffentlichungstermin behielt die 26-Jährige noch für sich.

Von Retro-Stimmung bis hin zu echten Shakern

„Wir haben ein Country-Lied. Ein tanzbares Stück. Eines, das stark nach den Achtzigern klingt, und einen akustischen Track. Außerdem gibt es einen organischen, live-band-mäßigen mit Seventies-Vibe. Es ist super seltsam“, erklärte Roan im Interview mit der US-Ausgabe des ROLLING STONE.

Zusätzlich sprach Roan über „The Subway“, einen bisher unveröffentlichten Song, den sie im Sommer bereits live gespielt hat. Trotz der positiven Resonanz scheint sie jedoch noch unschlüssig darüber zu sein, ob dieser Track ihre nächste Single werden wird. „Ich mag es einfach, ihn aufzuführen. Es gibt zwei weitere Lieder, die ich wirklich gerne live präsentieren möchte, aber ich weiß nicht, welcher als nächstes kommt. Normalerweise habe ich immer eine Antwort, aber bei ‚Subway‘ ist das noch nicht der Fall“, so die Sängerin.

Ihr Debütalbum, „The Rise and Fall of a Midwest Princess“, wurde im September 2023 veröffentlicht und erreichte unter anderem Platz eins der britischen Charts.

Die aktuelle Single von Roan ist derzeit noch „Good Luck, Babe!“. Im April 2024 kletterte der Track auf den vierten Rang in den UK-Charts. Im Juni wurde der Song außerdem von Sabrina Carpenter in der BBC Live Lounge gecovert. Hier gibt’s einen Mitschnitt davon:

Was sonst noch bei Chappell Roan ansteht

Chappell Roan wird am 11. September bei den MTV VMAs auftreten, musste aber auch zwei bevorstehende Europakonzerte wegen „Terminproblemen“ absagen, eines verschieben. Außerdem arbeitet sie intensiv an neuer Musik. Ihr Manager Nick Bobetsky bestätigte, dass sie aktiv am Schreiben und Produzieren neuer Songs ist und plant, diese so schnell wie möglich herauszubringen. „Sie ist mit dem Schreiben beschäftigt, und wir werden sehen, wie es weitergeht. Chappell Roan ist eine absolute Album-Künstlerin, und ich denke, das ist es, was ihre Fans von ihr erwarten,“ so Bobetsky.

Am 23. September gibt Chappell Roan im Berliner Velodrom ihr einziges Deutschlandkonzert 2024.