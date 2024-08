Chappell Roan verschiebt Berlin-Konzert – dafür wieder Tickets erhältlich

Chappell Roan hat ihr für den 31. August geplantes Konzert in Berlin verschoben. Der neue Termin ist nun der 23. September 2024.

Zuvor hatte die Sängerin ihre Teilnahme am Lollapalooza-Festival in der Hauptstadt abgesagt, das am 7. und 8. September stattfinden wird. Der geplante Auftritt in der Columbiahalle sollte ursprünglich als Ersatz dafür dienen.

In einem Post auf der Plattform X erklärte Roan, dass sie aufgrund von Terminkonflikten gezwungen sei, mehrere Shows in Europa abzusagen, darunter Konzerte in Amsterdam und Paris.

„Es tut mir so leid und ich bin sehr enttäuscht“, schrieb sie. „Ich verspreche, dass ich zurückkommen werde. Ich bin untröstlich, danke für euer Verständnis.“ Da ist Berlin gerade noch glimpflich davon gekommen mit einem verschobenen Gig.

Due to scheduling conflicts, I have had to make the extremely hard decision to cancel my Paris and Amsterdam shows. I have rescheduled my Berlin show to 23 September. I am so sorry & very disappointed 🙁 I promise I will be back. I’m heartbroken 💔 thank you for understanding. pic.twitter.com/nlEL2YhB2X

— Chappell Roan (@ChappellRoan) August 29, 2024