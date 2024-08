Chappell Roan: Hat sie die größte Crowd überhaupt bei einem US-Festival versammelt?

Am Freitag (1. August) betrat Chappell Roan die Hauptbühne des Lollapalooza Festivals in Chicago und sorgte damit für eine riesige Ansammlung an tanzenden Fans. Zwar ist die genaue Anzahl der Konterbesucher:innen nicht bestimmbar, doch alleine der Anblick lässt den Sprecher des Open Airs bestätigen: „Chappells Auftritt war das größte Set bei Tageslicht, das wir je gesehen haben.“

Ist Roans Auftritt der meistbesuchte gewesen?

Chappell Roan hat mit ihrem Auftritt auf dem Lollapalooza möglicherweise Geschichte geschrieben. Nicht nur die Videos von ihrem Konzert machen nun auf den sozialem Medien fleißig die Runde, sondern sorgen auch für Aufmerksamkeit bei den Lollapalooza-Organisatoren. Gegenüber „CNN“ beschrieb der Sprecher des Festivals den Gig der 26-Jährigen als „einen magischen Moment, der zur DNA von Lolla hinzugefügt wurde“.

Auch zwei Quellen, die Roan und dem Lollapalooza nahe stehen, sollen gegenüber dem US-amerikanischen Fernsehsender erklärt haben, dass der Auftritt der Künstlerin möglicherweise zu den meistgesehenen Sets des Lollapaloozas überhaupt zählen könnte. Auch wenn die exakte Größe des Publikums nicht bestimmbar ist, verzeichnete das Festival in diesem Jahr täglich 110.000 Besucher:innen und lässt damit eine Idee bekommen, wie viele Menschen sich Roans Show angesehen haben könnten.

So sah es vor Ort bei aus:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bei Chappell Roans läuft es

Chappell Roan hat momentan einen Hype. So schaffte es ihre aktuelle Single „Good Luck, Babe!“ (aus dem April 2024) innerhalb von drei Monaten über 362 Millionen Streams zu erlangen und auch ihre energiegeladenen Konzerte zum Beispiel in Wrestling-Outfits sorgen regelmäßig dafür, dass Roan auf diversen Social-Media-Plattformen viral geht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Allerdings hat dieser schnelle Erfolgsaufstieg nicht nur positive Seiten, wie die Sängerin im „Comment Section Podcasts“ mit Drew Afualo erklärt. Viele Fans hätten nämlich auch Stalker-Tendenzen entwickelt: „Die Leute haben angefangen, Freaks zu sein – sie folgen mir und wissen, wo meine Eltern leben und wo meine Schwester arbeitet. All dieser seltsame Scheiß.“ Dies sorge dafür, dass die Musikerin nun aktiv versuche, nicht bekannter zu werden, um dem Verhalten entgegenzuwirken: „Das ist der Zeitpunkt, an dem ich vor ein paar Jahren sagte, dass ich aufhören würde, wenn es Stalker-Vibes gäbe oder meine Familie in Gefahr wäre. Und wir sind da. Wir sind da! Ich befinde mich einfach in diesem Kampf … Ich habe auf die Bremse getreten, ehrlich gesagt, auf alles, was mich bekannter machen könnte. Es ist im Moment wie ein Waldbrand. Ich versuche nicht, einen Haufen Scheiße zu machen.“

Chappell Roan live in Deutschland

Am 31. August spielt die Musikerin auch in Berlin einen Gig – und zwar in der Columbiahalle. Weitere Konzerte sind in Deutschland momentan nicht geplant.