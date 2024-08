Chappell Roan feiert Miley Cyrus: „Ich möchte so sein wie Hannah Montana“

Am Sonntag (11. August) wurde Miley Cyrus im Alter von 31 Jahren von der Walt Disney Company zur jüngsten „Disney-Legende“ gekürt. Anlässlich der Ehrung äußerte sich auch Chappell Roan in einer Videobotschaft über den Einfluss der Popsängerin auf ihre eigene Karriere und Herangehensweise in der Musikbranche.

Chappell Roan über Miley Cyrus: „Sie bringt Musik heraus, die so authentisch ist“

In der besagten Videobotschaft drückte Chappell Roan zunächst ihre Bewunderung für Miley Cyrus und ihre Arbeit aus. Cyrus würde es schaffen, „sich ständig neu zu erfinden“ und dabei zugleich „authentisch“ zu wirken. Die 26-Jährige sagte weiterhin: „Für viele Künstler kann das unauthentisch oder aus heiterem Himmel erscheinen, aber sie ist sehr offen, was ihre künstlerischen und persönlichen Veränderungen angeht, und sie ist sich selbst so treu. Sie bringt Musik heraus, die so authentisch ist“.

Abschließend reflektierte Roan darüber, welche Bedeutung Miley Cyrus und ihr Alter Ego Hannah Montana auch für ihre heutige Karriere haben: „Die Miley-Cyrus- beziehungsweise Hannah-Montana-Tour mit den Jonas Brothers als Vorgruppe war mein erstes Konzert überhaupt. Sie kam in einer Box von der Decke herunter. Ich dachte: ‚Wie mache ich das eines Tages?‘ Ich denke immer noch daran. Ich denke immer noch über die Show nach. Ich möchte so sein wie Hannah Montana.“

Folglich gäbe es auch „eine Menge Überschneidungen“ zwischen den beiden Künstlerinnen. Dies sei allerdings kein Wunder, schließlich erklärte Roan: „Ich bin auch ein Fan.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Hype um Chappell Roan

Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „The Rise And Fall Of A Midwest Princess“ im September 2023 scheint der Hype um Chappell Roan gar nicht mehr aufzuhören. Die Platte positionierte sich direkt unter die Top 10 der US-amerikanischen „Billboard Hit 100“-Charts und landete ebenfalls in Deutschland auf Platz sechs. Und auch ihre aktuelle Single „Good Luck, Babe!“ (aus dem April 2024) schaffte es innerhalb von drei Monaten über 362 Millionen Streams zu erlangen.

Doch genauso außerhalb des Internets bricht Roan Rekorde. Bei ihrem Auftritt Anfang August beim Lollapalooza Festival in Chicago kam es zu einer riesigen Ansammlung an tanzenden Fans. Zwar ist die genaue Anzahl der Konterbesucher:innen nicht bestimmbar, doch alleine der Anblick ließ den Sprecher des Open Airs bestätigen: „Chappells Auftritt war das größte Set bei Tageslicht, das wir je gesehen haben.“