Epstein-Files: Chappell Roan zieht knallharte Konsequenzen

Chappell Roan trennt sich von der Musik-Talentagentur Wasserman Group, nachdem brisante E-Mails zwischen Gründer Casey Wasserman und der verurteilten Sexualstraftäterin Ghislaine Maxwell bekannt wurden. Die E-Mails sind Teil der jüngsten Tranche der Jeffrey-Epstein-Akten, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden.

„Mit dem heutigen Tag werde ich nicht länger von Wasserman vertreten, der Talentagentur unter der Leitung von Casey Wasserman. Ich halte meine Teams an höchste Standards und habe auch die Pflicht, sie zu schützen“, schrieb Roan am Montag, dem 9. Februar, in einer Instagram-Story.

„Kein Künstler, Agent oder Mitarbeiter sollte jemals erwarten müssen, Handlungen zu verteidigen oder zu übersehen, die so tief mit den eigenen moralischen Werten kollidieren. Ich habe großen Respekt und große Wertschätzung für die Agenten und Mitarbeiter, die unermüdlich für ihre Künstler arbeiten, und ich weigere mich, tatenlos zuzusehen.“

Künstler fordern Werte, Sicherheit und Verantwortung

Roan, die sich bereits in ihrer Grammy-Rede 2025 für bessere Krankenversicherung und den fairen Umgang mit Künstlern eingesetzt hatte, ergänzte in ihrer Erklärung: „Künstler verdienen eine Vertretung, die mit ihren Werten übereinstimmt und ihre Sicherheit und Würde unterstützt.“ Abschließend schrieb sie, die Entscheidung spiegele ihren Glauben wider, „dass echter Wandel in unserer Branche Verantwortlichkeit und eine Führung erfordert, die Vertrauen verdient“.

In der vergangenen Woche haben auch Bethany Cosentino von Best Coast, Wednesday, Water From Your Eyes und Beach Bunny den Gründer der Agentur öffentlich kritisiert, einige drohten sogar damit, die Musikgruppe vollständig zu verlassen. Die Agentur entfernte zudem am Sonntagabend (8. Februar) ihre Künstlerliste von der eigenen Website.

Wasserman äußert Bedauern über frühere Kontakte

In einer früheren Stellungnahme äußerte Casey Wasserman Bedauern über seine Verbindung zu Maxwell und Epstein. „Ich bedaure meine Korrespondenz mit Ghislaine Maxwell zutiefst. Diese fand vor über zwei Jahrzehnten statt, lange bevor ihre schrecklichen Verbrechen bekannt wurden“, sagte er der „New York Times“. „Ich hatte nie eine persönliche oder geschäftliche Beziehung zu Jeffrey Epstein. Wie gut dokumentiert ist, nahm ich 2002 im Rahmen einer Delegation der Clinton Foundation an einer humanitären Reise mit dem Epstein-Flugzeug teil. Es tut mir sehr leid, in irgendeiner Form mit einem von beiden in Verbindung gestanden zu haben.“

Eine Sprecherin von Roan reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von ROLLING STONE. Ein Sprecher von Wasserman lehnte am Montag ebenfalls eine Stellungnahme ab. In früheren Erklärungen gegenüber Medien am Wochenende sagte Wasserman, er habe nach der humanitären Mission keinen Kontakt mehr zu Epstein gehabt und betonte, er habe nichts „Unangemessenes“ beobachtet.

Keine Anklage, aber politischer Druck

Casey Wasserman, der Enkel des Hollywood-Agenten Lew Wasserman, wurde vom Justizministerium weder angeklagt noch eines Fehlverhaltens beschuldigt. Dennoch haben Verantwortliche in Los Angeles ihn aufgefordert, als Vorsitzender des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles zurückzutreten. „Ich denke, Casey Wasserman muss zurücktreten“, sagte die Bezirksaufseherin von L.A. County, Janice Hahn, in einer Erklärung gegenüber ROLLING STONE. „Dass er uns auf der Weltbühne repräsentiert, lenkt vom Fokus auf unsere Athleten und von den enormen Vorbereitungen für 2028 ab.“

Innerhalb der Agentur hatte sich die Spannung bereits seit Tagen aufgebaut, insbesondere seit Wasserman im Rahmen seiner Olympia-Aufgaben bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand aufgetreten war. Mehrere Quellen berichten ROLLING STONE, dass Wasserman bereits vor den jüngsten Enthüllungen – erste Berichte kursierten seit 2024 – von der Führungsebene mit Fragen zu seiner Beziehung zu Epstein konfrontiert worden sei.

Vertrauensbruch innerhalb der Agentur

Laut einer mit dem Treffen vertrauten Person habe Wasserman seinem Führungsteam versichert, „dass nichts Weiteres“ über seine Verstrickung oder Verbindung zu den Epstein-Maxwell-Verfahren ans Licht kommen werde. Dann wurden die E-Mails aus den neuesten Epstein-Akten veröffentlicht, was bei seinen engsten Mitarbeitern ein Gefühl des Verrats auslöste, so die Quelle.

Der Aufstieg von Wasserman zu einer der führenden Agenturen Hollywoods, mit Sparten für Musik, Film, Fernsehen, Sport und Marken, gilt selbst als dramatische Entwicklung. 2021 übernahm Wasserman die Musikgeschäftsklienten von Paradigm, während deren Film-, Fernseh- und Literaturagenten zurückblieben. Mit der Stärkung der Live-Musik-Touringsparte, zu der nun auch Coldplay und Ed Sheeran gehörten, wurde Wasserman schlagartig zu einem Schwergewicht.

Eine Agentur im Umbruch

Ein Jahr später kamen die britischen Musikkunden von Paradigm hinzu – Roan war über England unter Vertrag – ebenso wie die einflussreichen Agenturen AM Only, CODA und Windish. Doch die Auflösung von Paradigm hinterließ Spuren. Viele Agenten hatten jahrelang zusammengearbeitet und traten die Wasserman-Ära mit Wehmut und Unsicherheit an.

Wasserman „kam als weißer Ritter, um sie zu retten, und das hat funktioniert“, sagt ein Brancheninsider. Dennoch wechseln Künstler häufig ihre Agenturen. Billie Eilish tat dies 2024, als sie zu WME wechselte, um alle Projekte unter einem Dach zu bündeln. In einer Erklärung ihres Managements sagten sie und ihr Bruder Finneas, sie seien „dankbar für ihre früheren Live-Booking-Agenten bei Wasserman“.

Offene Zukunft und mögliche Abspaltungen

„Es war ein Frankenstein-Unternehmen aus vielen unterschiedlichen Einheiten und Silos“, sagt der Insider. Im Vergleich zu WME und CAA sowie zuletzt auch UTA habe die Schwäche im Film- und Fernsehbereich den Einfluss der Agentur in Hollywood begrenzt, trotz Musikgrößen wie Dave Matthews Band und Phish im Portfolio.

Wie es weitergeht, ist offen: Führende Musikagenten wie Marty Diamond, Sam Hunt, Jonathan Levine, Jackie Nalpant und Lee Anderson könnten sich abspalten und eine neue Agentur gründen. Künstler könnten zu Konkurrenzagenturen wechseln. Wasserman könnte zurücktreten, was einen Namenswechsel und einen Neuanfang ermöglichen würde, oder das Unternehmen komplett verkaufen. „Alles ist offen“, sagt der Insider.