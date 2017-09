Hier hören: Lorde covert „In The Air Tonight“ von Phil Collins

Dass Lorde ein großer Phil-Collins-Fan ist, wissen ihre Anhänger bereits durch Tweets und Interviews, in denen die Sängerin die Pop-Legende immer wieder erwähnt. Im WTF-Podcast mit Marc Maron erklärte die Neuseeländerin neulich, dass ihre liebsten männlichen Pop-Sänger „wie ein Mix aus Boyfriend und Vater klingen. Das ist Phil.“

my love for phil collins is a beautiful thing — Lorde (@lorde) November 12, 2013

Lorde verneigt sich vor Phil Collins

Bei einem Auftritt in der BBC Radio One Live Lounge zeigte die 20-Jährige ihre glühende Leidenschaft erneut: Nach einer Piano-Version von „Green Light“ coverte sie Collins’ Hit „In The Air Tonight“. Dabei setzte Lorde zunächst auf reduzierte Klänge, baute das Lied aber in der zweiten Songhälfte mit dem berühmten Drum-Rhythmus auf.

Der komplette Live-Mitschnitt ist noch für einen Monat auf der BBC-Webseite verfügbar.