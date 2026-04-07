Charli XCXs Team reagiert auf Sky Ferreiras Credit-Vorwürfe zu „Wuthering Heights“

Charli XCXs Team hat sich zu Wort gemeldet, nachdem Sky Ferreira offenbar angedeutet hatte, mehrere ihrer alten Demos seien für Charlies Soundtrack-Album „Wuthering Heights“ verwendet worden – ohne angemessene Nennung.

Ferreira ist bei einem Album-Track als Autorin und Sängerin gelistet: „Eyes of the World“. Ein Austausch mit einem Fan-Account in den sozialen Medien schien jedoch darauf hinzudeuten, dass sie weitere Beiträge geleistet hatte, die offiziell nicht anerkannt wurden. In einem Statement gegenüber „Billboard“ wies Charlies Team die Vorwürfe zurück und betonte, die korrekten Verfahren zur Urhebernennung seien eingehalten worden – „alle Credits wurden vor der Veröffentlichung des Albums von den zuständigen Parteien abschließend festgelegt und offiziell genehmigt“.

Der Ausgangspunkt des Ganzen war ein Post auf X des Charli/Ferreira-Fan-Accounts @skyferrori, der eine beachtliche Gefolgschaft hat (und offenbar bekannt genug ist, um in Charlies „360“-Video als Easter Egg aufzutauchen). Ein Kommentar des Accounts darüber, womit Ferreira – die bekanntlich seit ihrem Debütalbum von 2013 kein neues Album veröffentlicht hat – ihren Lebensunterhalt bestreite, provozierte eine Reaktion von Ferreira auf Instagram: „Ich bin jahrelang auf Tour gegangen. Ich arbeite. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber eure Lieblingskünstlerin nimmt meine alten Songs auf. Ich hoffe, das beantwortet eure Frage.“

„Ich bin ein ehrlicher Mensch. Den Leuten ist die Wahrheit egal“

Der Fan-Account behauptete daraufhin, einen „Brancheninsider“ kontaktiert zu haben, der angeblich mehr über Ferreiras Beteiligung an „Wuthering Heights“ wisse. Er veröffentlichte einen Screenshot eines angeblichen Gesprächs mit diesem anonymen „Insider“, dem zufolge das Intro von „Chains of Love“ von einem alten Ferreira-Demo namens „Ancient Idols“ abgekupfert worden sei und der „Wuthering Heights“-Track „Alters“ auf einem weiteren Ferreira-Demo aus dem Jahr 2015 basiere. (Der ursprüngliche X-Post mit dem Screenshot dieses angeblichen Austauschs wurde inzwischen gelöscht.)

Auf Instagram erklärte Ferreira, der „Insider“ liege „falsch“ – allerdings mit dem Zusatz: „Nah dran, aber falsch.“ Mehr wollte sie dazu nicht sagen: „Es war definitiv mehr als nur ein Intro. Ich habe alles mit Datumsangaben belegt. Es ist den Ärger nicht wert, denn ich weiß, wie die Welt funktioniert.“

In einem weiteren Kommentar schrieb Ferreira: „Ich hatte eigentlich nicht vor, irgendetwas zu sagen. Ich habe es satt, grundlos durch den Dreck gezogen und gedemütigt zu werden. Das hat vieles wieder aufgewühlt, woran ich wirklich hart gearbeitet habe, um es hinter mir zu lassen. … Ich will nicht, dass das Verhalten mehrerer Leute mein Album und mich torpediert. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Den Leuten ist die Wahrheit egal. Es geht immer nur darum, welche Geschichte gerade besser passt oder aufregender klingt. Ich bin froh, dass ich endlich mit meinem Leben weitermachen kann.“

Das Statement von Charlies Team betont, sie teile Credits „stets fair und angemessen“ und schätze ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerordentlich – was auf ihre eigene Geschichte als Songwriterin für andere Künstler zurückzuführen sei.

Weiter heißt es: „Im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums ‚Wuthering Heights‘ wurde bei einer kleinen Anzahl von Tracks – darunter Fragmente aus früheren Sessions – ein standardmäßiger Überprüfungsprozess durchgeführt. An diesem Prozess waren Manager, Rechtsvertreter, Künstlerinnen und Künstler sowie Produzenten beteiligt; er umfasste eine gründliche Sichtung von Archivmaterialien und Demo-Aufnahmen. Alle relevanten Parteien wurden durchgehend einbezogen, und das Album wurde vor der Veröffentlichung allen Beteiligten in voller Länge vorgespielt. Die Songwriting-Credits und Anteile wurden gemeinsam schriftlich festgelegt, unter Bezugnahme auf dokumentierte Zeitabläufe und Beiträge.“

Eine Sprecherin von Ferreira war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.