Charli XCX enthüllt verführerisches „Wink Wink“-Video

Der „Brat Summer“ lebte von Zigaretten. In diesem Sommer gönnt sich Charli XCX Erdbeeren mit Sahne, zumindest in ihrer neuen Single „Wink Wink“. Die Sängerin bezeichnete den Song als das „letzte Puzzlestück im ‚Music, Fashion, Film‘-Rollout“, wie ein Video auf ihrem Instagram-Account @b.sides zeigt.

Das von Aidan Zamiri inszenierte Musikvideo beginnt damit, dass Charli auf einer Wiese liegt und unter bewölktem Himmel Beeren knabbert. Bald sehen wir sie auf dem Dach ihres Hauses sitzen, Tagebuch schreibend, während sie darauf besteht, dass sie sich verändert habe – im ersten Vers begründet sie das so: „I used to jump on trampolines with no underwear on/ And now I basically just wear trousers.“ Beim Fensterputzen, Wäscheaufhängen und Abwasch wird jede Haushaltsaufgabe zunehmend anzüglicher, während sie den Chorus singt: „Here’s the truth, and I gotta be honest/ I’m not a bad girl anymore, I promise.“

„Wink Wink“ folgt auf die Singles „Rock Music“ und „SS26“. Die beiden Vorgänger wurden jeweils rasch um die B-Seiten „I Keep On Thinking Bout You Every Single Day And Night“ und „Playboy Bunny“ ergänzt, die ausschließlich auf Instagram oder auf limitierter 7inch-Vinyl zu hören sind. Was „Wink Wink“ noch begleiten wird, bleibt abzuwarten.

Mysteriöse Zusammenarbeit angekündigt

Charli verriet kürzlich, dass ihr siebtes Album eine einzige Zusammenarbeit enthalten werde – wen sie damit meint, behielt sie jedoch für sich, als sie in der französischen Talkshow „Quotidien“ zu Gast war. „Ich würde darauf wetten, dass ihr nicht draufkommt. Versucht es ruhig!“, sagte sie Yann Barthès. „Selbst mit tausend Versuchen würdet ihr nicht erraten, wer es ist.“

„Music, Fashion, Film“, XCX‘ Nachfolger zu „Brat“, erscheint am 24. Juli. Das Albumcover wurde von Charlis engem Vertrautem Aidan Zamiri fotografiert und zeigt ein Schwarz-Weiß-Bild von John Cale, Martin Scorsese und Marc Jacobs. Cale hatte Jacobs und Scorsese vor dem Shooting nie zuvor getroffen. „Es war eine Art surreales kulturelles Kompendium, zusammengestellt, um eine weitere Form von Kunst zu dokumentieren. Ich wollte wie eine Fliege an der Wand dabei sein und es sich entfalten sehen, aber ich musste mittendrin sein“, sagte er zum ROLLING STONE.

Ihren ersten Festivalauftritt mit dem neuen Album wird Charli am 31. Juli beim Lollapalooza geben; danach tourt sie im Herbst mit ihrer „Music, Fashion, Film“-Tour durch die USA und Großbritannien.