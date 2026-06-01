Charli XCX kündigt neues Album „Music, Fashion, Film“ für den 24. Juli an

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

„Ich habe nie behauptet, ein Rockalbum zu machen“, schrieb Charli XCX im Mai auf Instagram – kurz bevor sie ihre Single „Rock Music“ veröffentlichte. Am 24. Juli werden wir erfahren, was für ein Album sie tatsächlich gemacht hat.

Das Cover von „Music, Fashion, Film“ zeigt ein neues Foto dreier Größen aus den jeweiligen Feldern: Velvet-Underground-Mitglied John Cale (der mit Charli am „Wuthering Heights“-Track „House“ zusammenarbeitete), Designer Marc Jacobs und Martin Scorsese. Die Aufnahme stammt von Aidan Zamiri, der auch das Musikvideo zu „Rock Music“ gedreht hat.

Eine vollständige Tracklist wurde noch nicht bekannt gegeben, aber das Album wird die beiden bisher veröffentlichten Songs enthalten: „Rock Music“ und „SS26“, auf denen jeweils die Gitarre eine zentrale Rolle spielt. „Ich glaube, der Dancefloor ist tot, also machen wir jetzt Rockmusik“, singt sie auf dem ersten Track. Den Vers wörtlich zu nehmen rät sie allerdings selbst ab – auf Instagram schrieb sie: „Ich werde nicht erklären, wo ich mit ‚Rock Music‘ herkam, aber ich weiß nur, dass Dinge gleichzeitig komisch, aufrichtig, ehrlich und freudig sein können, und genau so fühle ich mich bei vielem, was ich mache.“

Albumtitel aus „SS26“

Der Albumtitel entstammt einer Zeile aus dem lakonisch-wehmütigen „SS26“: „When the world is gonna end, no hope for any of it“, singt sie dort. „Yeah, we’re walking on a runway that goes straight to hell / Nothing’s gonna save us, not music, fashion, or film.“

Im April verriet Charli dem Magazin „Vogue“, dass sie ihren Sound bewusst verändert habe. „Hätte ich noch ein Album gemacht, das stärker in Richtung Dance gegangen wäre, hätte sich das wirklich schwer und traurig angefühlt“, sagte sie. „Was mich hingegen interessiert, ist, die Möglichkeiten meiner Perspektive darauf auszuloten.“ Produzent A.G. Cook erklärte gegenüber „Vogue“, dass der klangliche Wandel tief empfunden sei. „Das ist kein bloßes Muskelspiel nach dem Motto: ‚Oh, ich hab jetzt dieses andere Album gemacht’“, sagte er. „Sie reagiert wirklich auf ein Gefühl, das viele Menschen 2026 haben – dass es so viel gibt, fast zu viel.“

Schauspielkarriere nimmt Fahrt auf

Im Februar veröffentlichte Charli „Wuthering Heights“, ihren Soundtrack zur Verfilmung von Emerald Fennell. Parallel dazu hat sie eine neue Karriere als Schauspielerin eingeschlagen – mit bereits drei Veröffentlichungen in diesem Jahr: dem A24-Mockumentary „The Moment“, das sie selbst konzipiert und produziert hat und in dem sie eine fiktionalisierte Version ihrer selbst spielt; dem Horror-Remake „Faces of Death“; sowie der Komödie „Erupcja“. Außerdem ist sie in dem Erotikthriller „I Want Your Sex“ zu sehen, der am 31. Juli in die Kinos kommt – eine Woche nach dem Albumrelease.