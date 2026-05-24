Charli XCX bringt freche B-Seite „Playboy Bunny“ zu „SS26“

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Charli XCX gewährt mit einer neuen B-Side einen weiteren Einblick in die Welt ihres kommenden Albums: „Playboy Bunny“ ist ein frecher Pop-Punk-Track, der als Gegenstück zu ihrer aktuellen Single „SS26“ gedacht ist.

„Die B-Sides sind gewissermaßen an einige der Songs gekoppelt, die vor dem Album erscheinen“, erklärte der Popstar in einem Instagram-Video auf ihrem „b.sides“-Account. „Der Grund, warum diese beiden Songs zusammengehören, ist, dass sie in vielerlei Hinsicht völlig gegensätzlich sind – und genau das ist der eigentliche Kern“, sagte sie und fügte hinzu: „Es ist so eine Art Spiegel … es gibt ganz konkrete klangliche Dinge, die absolut konträr zu ‚SS26′ sind, und ich glaube, das macht ihn zu einer guten B-Side, zu einem guten Paar.“

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Wie Charli anmerkte, wurde das Video am Tag nach dem Dreh zum „SS26“-Clip aufgenommen – und sie war „ehrlich gesagt ziemlich verkatert lol“.

Nur auf Vinyl und Instagram

Da es sich um eine B-Side handelt, ist „Playboy Bunny“ ausschließlich auf dem Instagram-Account sowie als limitierte 7“-Vinyl erhältlich. „Die B-Sides werden nie auf Streaming-Plattformen kommen“, bestätigte Charli in dem Video. „Während der Arbeit am Album habe ich ein paar Songs gemacht, die sich wie ein Teil der Albumwelt angefühlt haben, von denen ich aber wusste, dass sie nie auf dem Album landen würden – so wurden sie zu den B-Sides“, erklärte sie und beschrieb damit auch den Zweck ihres neuen, diesen Tracks gewidmeten Instagram-Accounts

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Anfang dieses Monats hatte Charli ihre polarisierende Lead-Single „Rock Music“ veröffentlicht und bereits einen Tag später die dazugehörige B-Side „I Keep on Thinking Bout You Every Single Day and Night“ auf dem eigens eingerichteten Instagram-Account enthüllt.