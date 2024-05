Bassist Charlie Colin ist tot. Der ehemalige Train-Musiker starb im Alter von 58 Jahren bei einem Unfall.

Tod in der Dusche

Öffentlich machte den Tod des Train-Gründungsmitglieds seine Mutter. Ihren Erzählungen nach soll Charlie Colin in Brüssel das Haus von Freunden gehütet haben. Während dieser Zeit rutschte er in der Dusche aus; der Unfall hatte Todesfolge. Aufgefallen sei der Umstand erst, als die Freunde, in deren Haus er sich befand, aus dem fünftägigen Urlaub wiederkamen. Der genaue Todeszeitpunkt ist demnach nicht bekannt.

Train: Emotionales Statement

Seine früheren Band-Kollegen verfassten in den Sozialen Medien einen Post zu Ehren des verstorbenen Musikers. „Als ich Charlie Colin traf, verliebte ich mich in ihn. Er war der liebste Kerl und ein gutaussehender Mann. Eine Band zu gründen, war die logische Schlussfolgerung“, heißt es im Statement. Dazu veröffentlichten Train ein altes Foto der Gruppe, auf der sie in jungen Jahren zu sehen sind. „Seine einzigartige Weise, Bass zu spielen, und seine schöne Gitarrenarbeit half uns dabei, in San Francisco und darüber hinaus Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich werde immer einen warmen Platz in meinem Herzen für ihn haben. Ich habe immer versucht, ihn näher bei mir zu haben, doch er hatte seine eigene Vision. Du bist eine Legende, Charlie. Nun geh und verzaubere die Engel.“

Charlie Colins Karriere in Kurzform

Charlie Colin war in den neunziger Jahren Mitgründer der Alternative-Rock-Band Train. Mit dieser gewann er 2002 mit dem Song „Drops Of Jupiter (Tell Me)“ zwei Grammys, bevor er die Band im Jahr darauf verließ. Als Grund dafür galt lange Drogenmissbrauch.

Im vergangenen Jahr teilte Colin im Podcast „Delphine’s Circle“ allerdings, dass „viele Dinge“ zu seinem Ausstieg geführt hatten – „es ist wirklich eskaliert“. Zuletzt unterrichtete er am Konservatorium in Brüssel, arbeitete in einem Studio und war Musikdirektor des Newport Beach Film Festival. Seine Mutter berichtete außerdem, dass er kürzlich die Arbeit an Musik für einen Film fertiggestellt hatte.