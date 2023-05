Charlie Watts‘ Jazz-Aufnahmen erscheinen als Sammelwerk

Charlie Watts war nicht nur Schlagzeuger der Rolling Stones, sondern auch begnadeter Jazz-Musiker. Er nutzte die Zeit zwischen Stones-Projekten immer wieder, um seine eigene Diskografie zu erweitern. Nun wurde ein Sammelwerk dieser Aufnahmen mit dem Titel „Anthology“ angekündigt. Es erscheint am 30. Juni.

Das Album sei eine „liebevolle Retrospektive“ auf das Schaffen von Watts, heißt es in der Beschreibung. Er habe nahezu alle relevanten Jazz-Künstler:innen seiner Zeit gekannt, ihre Werke studiert und geliebt. Dabei sah er sich selbst immer als einen Verehrer der Größen des Genres, nie als einen ihnen Gleichgestellten, wie weiterhin zu lesen ist.

Die ältesten Aufnahmen auf der Platte stammen aus dem Jahre 1986, als Charlie Watts sein erstes Solo-Projekt mit dem Charlie-Watts-Orchestra veröffentlichte, schrieb BMG in einer Pressemitteilung. Außerdem sind Stücke von verschiedenen Alben des Charlie-Watts-Quintetts enthalten. Zur Ankündigung veröffentlichte BMG zusätzlich eine Live-Aufnahme von „Ain’t Nobody Minding Your Store“ aus dem Jahre 1978.

Die komplette Tracklist zu „Anthology“:

01 Stompin’ at the Savoy (Live at Fulham Town Hall, London, 1986)

02 Flying Home (Live at Fulham Town Hall, London, 1986)

03 Practising, Practising, Just Great

04 Bluebird

05 Relaxing at Camarillo

06 Going, Going Going, Gone

07 Blackbird – White Chicks

08 Cool Blues (Live at Ronnie Scott’s, Birmingham, 1991)

09 Lover Man (Live at Ronnie Scott’s, Birmingham, 1991)

10 Perdido (Live at Ronnie Scott’s, Birmingham, 1991)

11 You Go to My Head

12 If I Should Lose You

13 My Ship

14 Long Ago (And Far Away)

15 Good Morning Heartache

16 Never Let Me Go

17 Roy Haynes

18 Airto

19 Elvin Suit

20 Roll ’Em Charlie (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

21 What’s New (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

22 Tin Tin Deo (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

23 Sunset and the Mockingbird (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

24 Take the “A” Train (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

25 Rockhouse Boogie (Live at Swindon Arts Centre, Swindon, 1978)

26 Ain’t Nobody Minding Your Store (Live at Swindon Arts Centre, Swindon, 1978)

27 Swindon Swing (Live at Swindon Arts Centre, Swindon, Jan 1978)