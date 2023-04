Udo Lindenberg und Apache207 egalisieren Singles-Rekord – und Depeche Mode stürzen vom Alben-Thron

„Komet“ von Udo Lindenberg und Apache207 steht die 10. Woche auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Länger stand letztmals 2007 ein Song auf der Spitzenposition: DJ Ötzis „Ein Stern“ konnte sich 11 Wochen lang dort halten. Das Deutschrock-Urgestein und der Rapper können dementsprechend nächste Woche mit dem Schlagerstar gleichziehen. Nathan Evans war mit „Wellerman“ 2021 ebenfalls für zehn Wochen die Nummer eins.

Die Deutschrock-HipHop-Single erschien am 20. Januar. Das dazugehörige Musikvideo hatte nach den ersten beiden Tagen mehr als 1,5 Millionen Klicks bei YouTube. Am 25. Januar wurde sogar ein Stern nach dem Lied benannt und trägt seitdem den offiziellen Namen „Komet“.

Die deutsche Chart-Woche

In den Charts folgt „All Night“ von RAF Camera und Luciano. Das Duo stand vergangene Woche auf Platz eins und musste diesen nun wieder räumen. Ebenfalls auf dem „Treppchen“ steht Miley Cyrus mit „Flowers“, gefolgt von Apaches „Breaking Your Heart“, der damit zweifach in den Top-5 positioniert ist. Diese komplettiert Eminems „Mockingbird“, das aufgrund eines The-Voice-Kids-Auftrittes wieder in die Charts kam.

Bei den Alben verdrängt Linkin Parks „Meteora“ 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung Depeche Modes „Memento Mori“ von Platz eins. Dave Gahan und Martin Gore rutschen auf den 4. Platz ab. Dazwischen rangieren die beiden Neueinsteiger „Morgens um vier“ von Element of Crime und „Interludium“ der Metal-Band Powerwolf. Herbert Grönemeyer und seine Platte „Das ist los“ schließen die fünf meistgehörten Alben ab.