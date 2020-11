Alben-Charts KW: Die Ärzte mit „Hell“ auf Platz eins

Die Ärzte zu Gast bei den Tagesthemen – das Live-Intro und das darauf folgende Interview hier im Video sehen.

Am 23. Oktober haben Die Ärzte ihr neues Album „Hell“ veröffentlicht. Dies nahm die Band zum Anlass, ein Interview in den Tagesthemen zu geben. Zuvor spielten sie live das Intro der Sendung – mit einer Ankündigung, wie sie Fans der Ärzte gewohnt sind: „Hier ist das Ärzte deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen“: https://www.youtube.com/watch?v=6-t5LHTjDk0 Die Ärzte: Tagesthemen-Interview zur Corona-Pandemie „Autokonzerte und auch Streaming-Konzerte spielen für uns zurzeit keine Rolle“, so Bela B. „Das passt nicht zu uns, unser Publikum muss sich aneinander reiben, einander riechen. Das ist ein behelfsmäßiger Job. Die einzigen, die da wirklich was von haben, ist nicht die…