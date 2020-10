Kritik: „Borat 2“ und Bruce Springsteens „Letter To You“

Ein neuer Song aus der „Sign O' The Times“-Deluxe-Edition. Außerdem startet eine achtteilige Podcast-Reihe, die die Entstehung des Meisterwerks beleuchtet.

Mit „Forever In My Life (Early Vocal Studio Run-Through)“ wurde am Donnerstag (27. August) ein neuer Track aus der Deluxe-Edition von „Sign O' The Times“ veröffentlicht, die am 25. September erscheint. Es ist eine Alternativ-Fassung des Album-Songs, in dem Prince über die ewige Liebe sang. Prince' ehemalige Verlobte Susannah Melvoin über die Entstehung des Lieds, das Prince für sie geschrieben hatte: „He had been up all night and he came upstairs. It was like 7:00 in the morning and he grabbed my hand and said ‘follow me’, and so I followed him downstairs. The sun was coming through the stained-glass…