Rammstein nutzen die durch Corona erzwungene Live-Pause für neue Aufnahmen im Studio

Paul Landers hat das für Rammstein-Fans vielleicht erbaulichsten Foto des Jahres geschossen: „Sadly no tour this year - but it’s great to be back in the studio!“, schrieb der Gitarrist auf Facebook. „Leider keine Tour dieses Jahr – aber es ist toll, wieder zurück im Studio zu sein!“. Wegen Corona sind dieses Jahr sowohl die Europa-, als auch die Amerika-Tournee der Band ausgefallen (neue Termine sind für 2021 angesetzt). Deshalb sind Till Lindemann, Paul Landers und Kollegen nun also mit neuen Aufnahmen beschäftigt. Das Schwarzweiß-Foto zeigt sie – an unbekanntem Ort – vertieft in ihrer Arbeit. Das letzte Rammstein-Album „Rammstein“ erschien…