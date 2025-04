Cheap Trick: 10 tolle Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

Es ist fast 50 Jahre her, dass Cheap Trick zum ersten Mal in einer Bar im Mittleren Westen ihren einzigartigen, hartgesottenen, gitarrenlastigen Power-Pop zum Besten gaben. Und in den folgenden Jahrzehnten hat das Quartett aus Rockford, Illinois, mehr als nur seinen fairen Anteil an Höhen und Tiefen erlebt. Es gab Hits – „I Want You to Want Me“ und „Surrender“. Beide aus der Blütezeit der Band Ende der 70er Jahre. Sie sind Klassiker im Rockradio. Und die Ballade „The Flame“ von 1988 schaffte es bis auf Platz 1 der Hot 100-Single-Charts von Billboard. Aber es gab auch eine Reihe von Fehlschlägen. Und je nach musikalischem Klima konnte man Cheap Trick, die seit ihrer Gründung mehr als 5.000 Shows gespielt haben, in einer Sportbar sehen. Auf einem Jahrmarkt. Oder manchmal, wenn das Glück ihnen hold war, in einer Arena.

2016 wurden die Gründungsmitglieder von Cheap Trick – Gitarrist Rick Nielsen, Sänger Robin Zander, Schlagzeuger Bun E. Carlos und Bassist Tom Petersson – in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Worauf Hardcore-Fans seit der Aufnahme der Band im Jahr 2003 gewartet haben. Wir hoffen, dass Sie nach dem Genuss dieses Kompendiums aus Deep Cuts und Raritäten zustimmen werden, dass es eine wohlverdiente und längst überfällige Ehre ist.

„Taxman, Mr. Thief“ (1977)

Cheap Trick haben sich immer zu ihrer tiefen Dankbarkeit gegenüber den Beatles bekannt. Eine von Rick Nielsens vielen maßgefertigten Hamer-Gitarren zeigt die Gesichter von John, Paul, George und Ringo auf der Vorderseite. Und 2008 coverte die Band während ihrer Residenz in einem Casino in Las Vegas das gesamte Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“. Der Wunsch, den Fab Four gebührend Tribut zu zollen, zeigt sich bereits auf dem Debütalbum der Band aus dem Jahr 1977, das oft übersehen wird. In diesem dröhnenden, mittelschnellen Deep Cut wird nicht nur der Titel von „Taxman“ aus Revolver genannt. Sondern auch „Mr. Heath“, eine Figur aus dem Song, in einen schwebenden Refrain integriert, der den besten Liverpoolern in nichts nachsteht.

„Auf Wiedersehen“ (1978)

Es ist ihr historisches Los ist, am engsten mit dem Gute-Laune-Pop von „I Want You to Want Me“ in Verbindung gebracht zu werden. Rick Nielsen erklärt oft scherzhaft, dass er „viel reicher wäre, wenn er öfter so dumm sein könnte“. Dennoch befasst sich ein Großteil der früheren Werke von Cheap Trick mit düsteren Themen wie Serienmördern („Ballad of TV Violence“) und Pädophilie („Daddy Should Have Stayed in High School“). „Auf Wiedersehen“ ist ein wütender Hard-Rocker aus dem dritten Album der Band, Heaven Tonight. Er wirft einen spöttischen Blick auf diejenigen, die sich dafür entschieden haben, ihr Leben vorzeitig zu beenden.

„I Know What I Want“ (1979)

Wenn man einen so talentierten und vielseitigen Sänger wie Robin Zander in seiner Band hat, erscheint es töricht, ihn für einen Song aussetzen zu lassen. Und den Bassisten singen zu lassen. Genau das haben Cheap Trick jedoch bei „I Know What I Want“ getan. Einem Titel aus dem Album Dream Police von 1979.

Dieser Schritt war kontraintuitiv. Aber auch inspirierend. Tom Peterssons nasaler, monotoner Gesang ist genau das, was den tuckernden Vers und den krachenden Power-Chord-Refrain über das hinausgehen lässt, was man sonst als brachialen Hardrock bezeichnen würde. Stattdessen strahlt der Song eine Velvet-Underground-ähnliche Coolness aus. So sehr, dass Trick bei Live-Auftritten dieses Songs oft in einen Vers des VU-Songs „I’m Waiting for the Man“ hinein- und wieder herausrutscht.

„Go for the Throat (Use Your Own Imagination)“ (1980)

Für All Shook Up aus den 1980er Jahren, den lang erwarteten Nachfolger ihres mit Platin ausgezeichneten Albums Dream Police, beschloss Cheap Trick, direkt an die Quelle zu gehen. Und das Aufnahmeteam der Beatles, bestehend aus Produzent George Martin und Toningenieur Geoff Emerick, zu engagieren. Das Ergebnis war leider weniger als fabelhaft. Und die experimentelle Ausrichtung des Albums und das seltsame Cover dienten hauptsächlich dazu, einen großen Teil der Mainstream-Fans der Band zu verprellen.

Dennoch ist „Go for the Throat“, eine von den Who inspirierte Ode an die Masturbation, die am Ende von Seite zwei vergraben ist, eine der elektrisierendsten Nummern von Cheap Trick. Tom Peterssons verzerrter 12-saitiger Bass erzeugt gigantische Riffs im Stil von John Entwistle. Nielsens eindringliches Oktavgitarrenspiel und der Falsett-Begleitgesang erzeugen eine Spannung, die sich erst in der kathartischen, modulierenden Bridge löst.

„Everything Works If You Let It“ (1980)

In den frühen 80er Jahren waren Cheap Trick allgegenwärtig auf Filmsoundtracks vertreten. Die Band produzierte auf Bestellung maßgeschneiderte Titelsongs für Teeniefilme wie Spring Break, Up the Creek und den animierten (und sehr empfehlenswerten) postapokalyptischen Rock and Rule. Und während man bei einigen der oben genannten (und dennoch alle sehr hörenswerten) Nummern hören kann, wie Trick die Rock’n’Roll-Wurst macht, gehört „Everything Works If You Let It“, ein Uptempo-Rocker mit einem Killer-Riff und einer absteigenden psychedelischen Bridge, zu ihren besten Werken.

Der Song läuft unter dem Vorspann von Roadie. Einem Kultklassiker von 1980, in dem Blondie, Roy Orbison und Alice Cooper in Gastrollen zu sehen sind. Und in dem niemand Geringeres als Meatloaf die Hauptrolle spielt. Als Travis W. Redfish, ein Bierlieferwagenfahrer, der sein Zuhause verlässt, als er entdeckt, dass seine Fähigkeit, alles zu reparieren, ihn zum ultimativen Tourprofi macht.

„Reach Out“ (1981)

„Reach Out“ ist ein weiteres Juwel unter den Soundtracks. Diesmal aus dem Jahr 1981. Der Film Heavy Metal ist ein animierter Fantasyfilm, zu dem auch musikalische Beiträge von Sammy Hagar, Black Sabbath, Journey und Grand Funk Railroad gehören. Der Gitarrist Rick Nielsen übernahm traditionell den Großteil der Songwriting-Aufgaben von Cheap Trick. Aber „Reach Out“ hat die Besonderheit, einer der wenigen Titel zu sein, die von Pete Comita geschrieben wurden. Dem ersten von zwei Ersatzspielern für den Bassisten Tom Petersson nach dessen Ausscheiden aus der Band im Jahr 1980 (er kehrte 1987 zurück).

Das summende Synthesizer-Riff zu Beginn des Songs und das Outro-Motiv sind eindeutig Produkte einer vergangenen Ära. Aber Schlagzeuger Bun E. Carlos verleiht „Reach Out“ einen Post-Ringo-Starr-Swing, der wirklich zeitlos ist.

„Heaven’s Falling“ (1983)

Zu ihrer Bestürzung hat die Zusammenarbeit von Cheap Trick mit Hitproduzenten häufig nur dazu geführt, dass der Sound der Gruppe verwässert wurde. Ohne die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Next Position Please, die Zusammenarbeit der Gruppe mit Todd Rundgren (Meatloaf, XTC) im Jahr 1983, war da keine Ausnahme. Das Songwriting ist solide. Aber der Sound des Albums ist blutleer. Die Leadsingle „I Can’t Take It“ konnte sich in den Charts nicht durchsetzen.

Die Band hätte auf „Heaven’s Falling“ setzen sollen. Vielleicht weil es sich tatsächlich um eine Rundgren-Komposition handelt, scheint der klangliche Fingerabdruck des Produzenten auf dem choralartigen Gitarrenriff und dem pumpenden Bass perfekt zu passen. Robin Zander bringt die schwindelerregende Gesangsmelodie perfekt zum Ausdruck.

„Cold Turkey“ (1995)

Kurz vor John Lennons Tod im Jahr 1980 rief Jack Douglas, der das Debütalbum von Cheap Trick produziert hatte, Rick Nielsen und Bun E. Carlos nach New York, um mit dem ehemaligen Beatle das Album Double Fantasy aufzunehmen. Die daraus resultierenden Titel wurden als zu aggressiv für den eher zurückhaltenden Tenor der endgültigen Veröffentlichung erachtet. Aber „Cold Turkey“, Cheap Tricks Beitrag zu Working Class Hero, einem äußerst ungleichmäßigen Tributalbum für Lennon aus dem Jahr 1995, zeigt, warum sowohl John als auch sein Produzent der Meinung waren, dass Carlos und Nielsen gut zusammenpassen könnten.

Die Performance verwandelt das schizoide Original von Lennon aus dem Jahr 1969 in einen konventionelleren Hard-Rock-Song mit ruhigen und lauten Passagen. Und verwandelt ihn so in ein furchteinflößendes und wildes Biest, das dem quälenden Entzug, den es thematisiert, ähnelt.

„Clock Strikes Ten“ (Steve Albini Version) (1997)

Der legendäre Post-Hardcore- und Alternative-Rock-Produzent Steve Albini (Nirvana, Pixies, The Jesus Lizard) war schon immer ein ausgesprochener Befürworter von Cheap Trick. Seine Gruppe Big Black ging sogar so weit, 1987 eine 7-Zoll-Single mit einer Coverversion von „He’s a Whore“ der Band zu veröffentlichen. 1997 lud Albini Cheap Trick in sein Chicagoer Studio Electrical Audio ein. Und ließ die Band ihr gesamtes zweites Album von 1977, In Color, neu aufnehmen. Das von den Fans oft wegen seiner zuckersüßen Produktion verspottet wurde.

Die Ergebnisse dieser Sessions wurden nie offiziell veröffentlicht. Aber wie man als Zuhörer in dieser unglaublich schweren Neuerfindung von „Clock Strikes Ten“ hören kann, einem Song, dessen Originalversion die japanischen Charts anführte, ist es keine Überraschung, dass Nirvana-Frontmann Kurt Cobain einmal verkündete: „Wir klingen genau wie Cheap Trick. Nur die Gitarren sind lauter.“

„My Obsession“ (2004)

Trotz ihres Titels ist die LP Special One von Cheap Trick aus dem Jahr 2004 kein herausragendes Werk in der Diskografie der Band. Und war alles andere als ein Hit. Die Veröffentlichung stieg auf Platz 128 in die Albumcharts ein und verschwand in der darauffolgenden Woche aus den Charts.

„My Obsession“ verdient jedoch zweifellos eine Wiederentdeckung durch Fans von melodischem, melancholischem, gitarrenbetontem Power-Pop. Eine kleine Warnung. Der Refrain des Liedes, der mit 12-saitigen Gitarren und herzergreifenden Gesangsharmonien gespickt ist, ist ein gnadenloser Ohrwurm, der sich nicht so leicht entfernen lässt.