Chelsea Wolfe löscht das Licht: „The DARK World Tour“ in Deutschland

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Chelsea Wolfe balanciert zwischen Gothic-Rock und Folk, zähmt düstere Gitarren und durchbohrt uns mit ihrer hauchigen Stimme. Ihr Vater war Country-Sänger und legte der Nordkalifornierin die Musik in die Wiege. Den schwarzen Anstrich verpasste sie sich selbst. Freimütig treibt sie zwischen Metal, Electronic, Ambient und Doom Folk umher und scheut sich nicht, experimentell zu werden.

Bereits mit neun Jahren nahm Chelsea Wolfe Songs im Studio ihres Vaters auf. Schlaflähmungen als Jugendliche zwangen sie zu Krankenhausuntersuchungen – Erfahrungen, aus denen sie die Essenz ihrer Alben „Abyss“ und „Hiss Spun“ zog.

Wolfe macht in vier deutschen Städten Station

Eine Traumwelt kreiert sie auch auf der Live-Bühne: Mit düsterer Ästhetik und schwebender Stimme umgarnt sie ihr Publikum und zieht es tief in die Abgründe ihrer Songs. Für die „The DARK World Tour“ löscht Chelsea Wolfe in vier deutschen Städten das Licht. Als Support wird A.A. Williams spielen.

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Zur Einstimmung auf die Tour veröffentlichte sie parallel zu allen Terminen auch neue Musik: Gleich zwei Songs treten aus dem Schatten, „The Dark“ und „Death is Not the End“. Damit gewährt sie einen ersten Blick durchs Schlüsselloch auf ihr neustes Projekt: Ihr neuntes Studioalbum ist bisher noch ein namenloses Kind, doch bekanntlich besingt Wolfe auch die Ungeborenen – ihre 2013 erschienene EP hieß „Prayer For The Unborn“. Vielleicht werden einige der noch ungeborenen Songs das erste Licht in den Bühnenscheinwerfern der „The DARK“- Tour erblicken.

Termine

23.11. Berlin, Admiralspalast

24.11. Hamburg, Große Freiheit 36

09.12. Mannheim, Capitol

13.12. München, Isarphilharmonie

Wer dieses mythische Erlebnis nicht verpassen will, kann sich ab sofort Tickets sichern. Die Preise starten ab 47 Euro und variieren je nach Location. In Hamburg können Gäste zudem VIP-Tickets für 146 Euro erwerben – inklusive eines von Wolfe angeleiteten Rituals und früherem Einlass gegenüber allen anderen Fans.